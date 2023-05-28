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SİVAS SEÇİM SONUÇLARI: YSK ile 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları

28.05.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas seçim sonuçları ve oy oranları hakkında araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinde adaylardan herhangi biri yüzde 50 oranına ulaşamadı. YSK kesin sonuçlarına göre de Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı. Bu sebeple seçmenler bugün yeniden sandık başına giderek oy kullanmaya başladılar. Sivas seçim sonuçları ve oy oranları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının hemen ardından canlı olarak Mynet.com'da yer alacak.

SİVAS SEÇİM SONUÇLARI: YSK ile 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları

Sivas seçim sonuçları hakkında araştırmalar yoğunlaştı. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde, ilk turda sonuç çıkmadı ve hiçbir aday yüzde 50 + 1 oy alamadı bu sebeple seçim ikinci tura kaldı. Türkiye, bugün yeniden sandık başına giderek 13. Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanmaya başladı. Oy kullanma işlemi saat 17:00'da kadar sürecek. Sivas 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranları Mynet'te anbean yayınlanacak.

Sivas'ın ilçeleri olan Akıncılar seçim sonuçları, Altınyayla seçim sonuçları, Divriği seçim sonuçları, Doğanşar seçim sonuçları, Geremek seçim sonuçları, Gölova seçim sonuçları, Gürün seçim sonuçları, Hafik seçim sonuçları, İmralı seçim sonuçları, Kangal seçim sonuçları, Koyulhisar seçim sonuçları, Suşehri seçim sonuçları, Şarkışlı seçim sonuçları, Ulaş seçim sonuçları, Yıldızeli seçim sonuçları ve Zara seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

SİVAS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy kullanma işleminin sona ermesi, sandıkların kapanması ve seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından seçim sonuçlarına Mynet seçim sayfasından ulaşabilirsiniz!

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

oy kullanma 2

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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