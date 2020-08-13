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Sivas'ta 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması! Vakalar artınca...

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 20:14 | Son Güncelleme

Sivas Valiliği 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Sivas'ta 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması! Vakalar artınca...

Sivas’ta artan Covid-19 vakaları üzerine ek tedbirler alınmaya başlandı. Sivas Valiliği 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

65 YAŞ ÜSTÜNE SAAT 17.00-10.00 ARASI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Yapılan açıklamada, “İl Hıfzıssıhha kurulu kararınca; 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza, risk grubunda olmaları sebebiyle salgının etkilerinden korumak amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir” denildi. Kısıtlama kapsamı 17.00 ile 10.00 saatleri arası olarak duyuruldu. 65 yaş üstü vatandaşların 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ise sokağa çıkabilecekleri belirtildi.

GAZİANTEP'TE DE KISITLAMA GELMİŞTİ

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımı, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanım saatleri kısıtlanmıştı.

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