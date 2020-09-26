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  4. Sivas'ta ambulans ekibine saldıran 3 kişi gözaltına alındı

Sivas'ta ambulans ekibine saldıran 3 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 16:35 | Son Güncelleme

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, kavgada yaralandıkları için çağırdıkları 112 Acil Servis ekibine saldırdıkları ve ambulansa zarar verdikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta ambulans ekibine saldıran 3 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Ö.C, B.E. ve R.Ö, içerisinde sağlık çalışanlarının bulunduğu ambulansa saldırdı. Polis ekipleri olaya müdahale ederken ambulansta hasar oluştu.

Sağlık personeli, kendilerine saldırdıkları ve ambulansa zarar verdikleri gerekçesiyle 3 şüpheliden şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.C, B.E. ve R.Ö, adliyeye sevk edildi. Haklarında, "tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlamasıyla işlem yapılan şüpheliler savcılıkça serbest bırakıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı kınadı. (AA)

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