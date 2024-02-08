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  4. Sivas'ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada!

Sivas'ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada!

08.02.2024 16:47 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı 2'si sağlık personeli 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi Kavşağı'nda meydana geldi. Kampüsten çıkan A.Ö. yönetimindeki otomobil ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine giden A.A. idaresindeki ambulans çarpıştı.

Kazada sağlık personeli D.Ö. ile 2 sürücü yaralandı. Yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar tedavisi sürerken; kaza kampüs içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, ambulans ile otomobilin çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle de ambulansın yana doğru devrildiği görüldü. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Otomobil ambulans
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