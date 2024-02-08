Sivas'ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada!

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi Kavşağı'nda meydana geldi. Kampüsten çıkan A.Ö. yönetimindeki otomobil ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine giden A.A. idaresindeki ambulans çarpıştı.
Kazada sağlık personeli D.Ö. ile 2 sürücü yaralandı. Yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar tedavisi sürerken; kaza kampüs içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, ambulans ile otomobilin çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle de ambulansın yana doğru devrildiği görüldü. (DHA)