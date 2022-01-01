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  4. Sivas'ta faciaya ramak kala! Mermer yüklü TIR evin bahçesine düştü

Sivas'ta faciaya ramak kala! Mermer yüklü TIR evin bahçesine düştü

01.01.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın İmranlı ilçesinde buzlanma sonucu yoldan çıkan mermer yüklü TIR bir evin bahçesine düştü. Kazada maddi hasar meydana gelirken şans eseri dışarıda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Sivas'ta faciaya ramak kala! Mermer yüklü TIR evin bahçesine düştü

Kaza, akşam saatlerinde İmranlı ilçesinde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas-Erzincan karayolu üzerinde gerçekleşen kazada, Erzincan istikametine gitmekte olan R.S. (40) yönetimindeki mermer yüklü TIR yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak kaldırıma çıktı.

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EVİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Ardından yol kenarındaki bir evin bahçesine düştü. Sıkışan yaralı sürücü, İmranlı Arama Kurtarma Ekibinin (İMAYKUT) başarılı operasyonu ile kurtarıldı. Yaralı sürücü İmranlı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas
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