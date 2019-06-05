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Sivas'ta feci kaza! İki otomobil hurdaya döndü: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 04:32 | Son Güncelleme

Sivas’ta şehir içerisinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Sivas'ta feci kaza! İki otomobil hurdaya döndü: Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre kaza saat 23.00 sularında Sivas-Ankara karayolu şehir merkezi Galericiler kavşağında meydana geldi. Kazada H.A. yönetimindeki 34 PF 4766 plakalı otomobil Sivas’tan Ankara istikametine giderken kavşağa giriş yapan Yusuf Gülhan yönetimindeki 58 DN 527 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan sürücülerden Yusuf Gülhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas trafik kazası

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