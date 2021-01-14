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Sivas'ta kar yağışı! Kent bembeyaz oldu

14.01.2021 10:04 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta kar yağışı! Kent bembeyaz oldu

Sivas'ta, dün akşam başlayan ve aralıklarla sabaha kadar süren kar yağışı, uzun süredir bekleyen kent sakinlerini sevindirdi. Beyaz örtüyle kaplanan şehirde yaşayanlar, kar yağışının kuraklığı ortadan kaldıracağına inandıklarını söyledi.

Uzun süre mevsim normalleri üzerinde hava sıcaklığının görüldüğü Sivas'ta, dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kentin tamamı, beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserlerinin bir arada bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda karla birlikte güzel görüntüler oluştu.

Kent meydanındaki kar manzarası, havadan dronla görüntülendi. Sabah kısıtlamanın sona ermesiyle sokağa çıkanlar da kar yağışının keyfini yaşadı. Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı.

Yağış nedeniyle gece Sivas-Tokat, Sivas-Ankara yolunda zaman zaman ulaşım aksadı. Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak, yolların açık tutulması için çaba gösterdi. Kentte yağışla birlikte hava sıcaklığı da 1 dereceye kadar düştü. Sivaslılar, kar yağışının kuraklığı ortadan kaldıracağına inandıklarını söyledi.

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(DHA)

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