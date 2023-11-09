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Sivas'ta korkunç olay! Kolunu kıyma makinesine kaptırdı: Hastaneye böyle götürüldü

09.11.2023 20:28 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta kasap dükkanında çalışan bir kişi, et çektiği sırada kolunu kıyma makinesine kaptırdı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarına rağmen kolu kıyma makinesinden çıkartılamayan talihsiz adam hastaneye kıyma makinesiyle birlikte götürüldü.

Sivas'ta korkunç olay! Kolunu kıyma makinesine kaptırdı: Hastaneye böyle götürüldü

Sivas'ta 17.30'da meydana geldiği belirtilen olayda 20 yaşındaki Burak Yalçın et çekmek için kıyma makinesini çalıştırdı. Eti çekmeye başladıktan kısa bir süre sonra sağ kolunu makineye kaptıran Yalçın için iş arkadaşları ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

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KIYMA MAKİNESİYLE HASTANEYE GİTTİ

İş arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Yalçın'ın sağ kolunu sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu kolu makineden çıkarılamayan Yalçın, kıyma makinesiyle birlikte ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas kıyma makinesi
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