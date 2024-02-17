Sivas'taki facia anına dair görüntüler ortaya çıktı! TIR eve böyle uçmuş

İ.Ş. idaresindeki meşrubat yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine kavşağın karşısındaki iki katlı eve uçarak çarpmıştı. Olay anına dair görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLMİŞ

Meşrubat yüklü TIR’ın iki katlı eve uçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Frenlerinde arıza meydana gelen TIR’ın hızlı bir şekilde giderek sürücüsünün kontrolünden çıkıp 10 metreden aşağı düşmesi ve Fırtına ailesinin iki katlı evine çarptığı anlar ile kaza sonrası oluşan alev görüntüye yansıdı.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





