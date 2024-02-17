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  4. Sivas'taki facia anına dair görüntüler ortaya çıktı! TIR eve böyle uçmuş

Sivas'taki facia anına dair görüntüler ortaya çıktı! TIR eve böyle uçmuş

17.02.2024 14:43 | Son Güncelleme:
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yaklaşık 10 metreden iki katlı eve uçan TIR'ın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazada ağır yaralanan TIR sürücüsü Koyul Hisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

İ.Ş. idaresindeki meşrubat yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine kavşağın karşısındaki iki katlı eve uçarak çarpmıştı. Olay anına dair görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi.

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Meşrubat yüklü TIR’ın iki katlı eve uçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Frenlerinde arıza meydana gelen TIR’ın hızlı bir şekilde giderek sürücüsünün kontrolünden çıkıp 10 metreden aşağı düşmesi ve Fırtına ailesinin iki katlı evine çarptığı anlar ile kaza sonrası oluşan alev görüntüye yansıdı.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Tır
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