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Sivas'taki vahşetin detayları ortaya çıktı! Babasını öldürdükten sonra dışarıya çıplak çıkarak donmayı beklemiş

15.02.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın İmranlı ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Musa Karapınar (75) evinin içerisinde vücudu parçalara ayrılmış halde bulundu. Oğlu Özer Karapınar (44) ise bahçede donmuş halde ölü bulundu. Kan donduran olayla ilgili soruşturma sürerken detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İlk incelemeye göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Özer Karapınar'ın babasını öldürdüğü ve ardından evin bahçesine çıplak şekilde çıkarak donmayı beklediği değerlendiriliyor. İşte kan donduran vahşetin detayları!

Sivas'taki vahşetin detayları ortaya çıktı! Babasını öldürdükten sonra dışarıya çıplak çıkarak donmayı beklemiş

Kan donduran olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Eskikapımahmut köyünde yaşandı. Köyde 5 çocuk babası Musa Karapınar ile birlikte hayvancılıkla uğraşan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Özer Karapınar'ı evin bahçesinde bulunan bir ağacın yanında çıplak halde yerde hareketsiz bulan köylüler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Özer Karapınar'ın donarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri evde yaptığı incelemede ise Özer Karapınar'ın babası Musa Karapınar'ı da vücudu parçalara ayrılmış şekilde ölü buldu. Musa Karapınar'ın parçalanan vücudundan ayrılan başının ise kayıp olduğu öğrenildi. Baba Musa ve oğlu Özer Karapınar'ın cenazeleri İmranlı Devlet Hastanesi morgunda hazırlanan raporun ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili soruşturma başlattı.

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DIŞARIYA ÇIKARAK DONMAYI BEKLEMİŞ

Olay sonrası başlatılan çok yönlü soruşturmada psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve daha öncede ailesi ile çeşitli sorunlar yaşadığı öğrenilen Özer Karapınar'ın babasını öldürdüğü ve evde bulunan çeşitli kesici aletlerle başını keserek parçalara ayırdığı ardından ise çıplak bir şekilde dışarıda bekleyip donarak yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Baba Musa ve oğlu Özer Karapınar'ın cenazeleri morgda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere aileye teslim edildi. Ekipler baba Musa Karapınar'ın vücudundan ayrılan başının bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Musa Karapınar'ın diğer çocuklarının farklı şehirlerde evli olduğu, eşi Melek Karapınar'ın da bir süredir İzmir’de bulunduğu belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Sivas
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