HABER

Sivas Valisi Ayhan, koyun kırktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 16:20 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Ulaş ilçesindeki Tarım İşletmesini (TİGEM) ziyaret eden Vali Salih Ayhan, eline makine alarak koyun kırkma çalışmalarına yardım etti.

Sivas Valisi Ayhan, koyun kırktı

SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın Ulaş ilçesindeki Tarım İşletmesini (TİGEM) ziyaret eden Vali Salih Ayhan, eline makine alarak koyun kırkma çalışmalarına yardım etti.
İlçe gezileri kapsamında Ulaş'a giden Vali Salih Ayhan, TİGEM'i ziyaret ederek yapılan tarım ve hayvancılık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tesiste incelemelerde bulunan Vali Ayhan, havaların ısınmasıyla birlikte başlatılan küçükbaş hayvanların kırkma işlemlerini yakından takip etti. Vali Ayhan, bir ara kendisi de eline makineyi alarak koyun kırkmayı denedi. Daha sonra koyun sürülerinin bulunduğu mera alanına geçen Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler, küçükbaş hayvancılıkla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Sanayi, turizm ve tarım alanında önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Vali Ayhan, Sivas’ın tarım alanında geniş bir yelpazeye sahip olduğunu söyledi. Tüm çiftçiler için güvenli bir liman hazırlamak adına güzel bir çatı oluşturduklarını anlatan Vali Ayhan, burada var olan potansiyelleri daha iyi noktalara taşımak istediklerini söyledi. Tarım ve hayvancılıkta tüm ürünleri tek bir çatı altında toplamak istediklerini, iş ve dış pazar olmak üzere özel sektör mantığıyla hareket edeceklerinin altını çizen Ayhan, "TİGEM bizim için bir şans, bu işletmemizin geçmişi, fark edilir bir kültürü var" dedi.
Ayhan, "Özellikle tarım ve hayvancılıkta Sivas, lokomotif bir kuruluştur. Bu şehrin birikimden, kültüründen istifa etmemiz gerekiyor. Bu bölge hem TİGEM’in olması hem de Et Süt Kurumu’nun olması nedeniyle hayvan pazarını ve ot borsasını bu bölgeye kuracağız. Yine bu bölgeye de çiftlikler kuracağız ve bölgeyi cazibe merkezi yapacağız. Tüm kurumlarımızın ana rotalarını yeni dönemde üretim odaklı planladık ve devam ediyoruz. 10 binin üzerinde küçükbaş hayvanımız var. TİGEM’in tüm çiftliklerinde ise 200 bin küçükbaş hayvan var. İnşallah bu potansiyeli dikkate alarak, koyun yapağı projesine başlayacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Sivas Valisi Ayhan, koyun kırktıSivas Valisi Ayhan, koyun kırktıSivas Valisi Ayhan, koyun kırktı

Dünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yokDünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yok
Ümraniye'de polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı Ümraniye'de polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı 
Akhisar Belediyesinde işçilerin tüm alacakları ödendiAkhisar Belediyesinde işçilerin tüm alacakları ödendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Yeni banka kuruldu

Yeni banka kuruldu

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tablo ve videolu anlatım!

Bayram namazı nasıl kılınır?

Suriyelilerin bayram yolculuğu! Sınır kapılarına akın ettiler

Suriyelilerin bayram yolculuğu! Sınır kapılarına akın ettiler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'Pençe Harekatı' açıklaması

'Pençe Harekatı' ile ilgili önemli mesaj

Kayıp lise öğrencisi Murat Gündüç'ten acı haber!

Kayıp lise öğrencisinden acı haber!

Adana'da yayaya öncelik vermeyen sürücü, yaya geçicinden yürütüldü

Yer: Adana! Empati yürüyüşü

Kadri Gürsel, cezaevine götürüldü

Kadri Gürsel, cezaevine götürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.