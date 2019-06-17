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Sivas'ta 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 23:40 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'i ağır 7 kişi yaralandı.  Kaza, saat 21.30 sıralarında Sivas-Kayseri Karayolu üzerinde, Gemerek ilçesi girişinde meydana geldi. Kayseri'den Sivas istikametine giden Abdullah Erdoğan yönetimindeki 58 RA 751 plakalı otomobil ile kavşaktan ana yola çıkan Zeki Göktürk (24) yönetimindeki 58 ABH 302 plakalı otomobil çarpıştı.

Sivas'ta 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'i ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Sivas-Kayseri Karayolu üzerinde, Gemerek ilçesi girişinde meydana geldi. Kayseri'den Sivas istikametine giden Abdullah Erdoğan yönetimindeki 58 RA 751 plakalı otomobil ile kavşaktan ana yola çıkan Zeki Göktürk (24) yönetimindeki 58 ABH 302 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada sürücülerden Abdullah Erdoğan (32) ile aynı araçtaki Songül Erdoğan (22), Emir Muhammet Erdoğan (3), Melek Karakılıç (50), Döndü Karakılıç (8), Tarık Karakılıç (15) ve Batuhan Berke Oğuz (9) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Döndü Karakılıç ve Abdullah Erdoğan ile hafif yaralılar Tarık Karakılıç ve Melek Karakılıç Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan diğer araç sürücüsü Zeki Göktürk ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası her iki otomobilde kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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