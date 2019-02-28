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Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 15:13 | Son Güncelleme

Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta alacak meselesinden çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak'ta bir mimarın ofisine gelen Ş.A. ile A.T.A. (29) arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T.A. bıçakla yaralandı.

Ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan Ş.A, Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

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bıçaklı kavga Sivas

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