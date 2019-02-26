HABER

Sivas'ta FETÖ şüphelisi eski teğmen gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:02 | Son Güncelleme

Sivas'ta FETÖ şüphelisi eski teğmen gözaltına alındı

SİVAS (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Sivas'ta meslekten ihraç edilen jandarma teğmen gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması"na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında eski teğmen Y.Ö. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Şüpheli Y.Ö. Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Y.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

PARTNERSeçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!
24 kişini öldüğü faciada midibüs sahibine 10 yıl hapis cezası (1)24 kişini öldüğü faciada midibüs sahibine 10 yıl hapis cezası (1)
TIR şoförleri, Suudi Arabistan'da idama mahkum edilen arkadaşları için kontak kapattı(2)TIR şoförleri, Suudi Arabistan'da idama mahkum edilen arkadaşları için kontak kapattı(2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY gözaltı Sivas Teğmen

En Çok Okunan Haberler

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
24 kişini öldüğü midibüs faciası davasında karar

24 kişini öldüğü midibüs faciası davasında karar

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Hapis cezası kesinleşen DEAŞ itirafçısı, yol kontrolünde yakalandı

DEAŞ itirafçısı, yol kontrolünde yakalandı

'Senin havan kime' deyip yumruk attı! 4,5 yıl hapsi isteniyor

'Senin havan kime' deyip yumruk attı! 4,5 yıl hapsi isteniyor

Başsavcının dolandırıcıyla ilginç diyaloğu: Sen Ergül Yılmaz'san ben kimim?

Başsavcının dolandırıcıyla ilginç diyaloğu

Aynaya her baktığında ağlamaya başlıyor!

Aynaya her baktığında ağlamaya başlıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.