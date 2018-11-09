Sivas'ta FETÖ/PDY sanığına 8 yıl 6 ay hapis cezası

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan davada yargılanan sanık, 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Osman Lalek ve avukatı katıldı.
Söz verilen Lalek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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