Sivas’ta kadına şiddet, bu kez avukat şiddet gördü

Sivas’ta kadın avukatın kocası tarafından çocuğunun gözleri önünde şiddete maruz kalması, Sivas Barosu tarafından yapılan açıklama ile kınandı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün Kardeşler Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen A.H., avukat eşi T.H.’yi çocuğunun gözü önünde, sokak ortasında darp etti. A.H. olayı şahit olan bir polis memurunun müdahale etmesi üzerine kaçarak uzaklaştı. T.H.’nin şikayeti üzerine dayakçı koca gözaltına alındı. Yaralanan kadın avukatın hastanedeki tedavisi sürüyor. Sivas Barosu şiddet gören kadın avukat için basın açıklaması düzenledi.

Uzun süredir kocasından şiddet görmüş

Basın açıklamasında konuşan Baro Başkanı Av. Hacı Yılmaz Demir, avukat T.H.’nin uzun süredir kocasından şiddet gördüğünü ifade ederek, “25 Ağustos 2019 tarihinde baromuza kayıtlı bir meslektaşımıza karşı bu olay gerçekleşti. Boşanma davası devam eden eşi tarafından sokak ortasında 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde bir şiddet olayı yaşandı. Olayın baromuza acil bir şekilde ihbar edilmesinin ardından sağlıklı bir kolluk işlemi gerçekleştirilmesi için Başsavcılığımız ile bir görüşme yaptık. Başsavcımız konun hassasiyetinin farkında olduğunu ancak olayın ne derece vahim durumda olduğunu bilemediklerini sıradan bir soruşturma dosyası olduğunu düşündüklerini söyledi. Biz akabinde durumu izah ettik, meslektaşımızın uzun yıllardır söz konusu şiddet olayına maruz kaldığının izahını yaptık. Akabinde Başsavcımız yoğun bir mesai harcayarak gecenin geç saatlerinde ilgili kolluğa ve nöbetçi savcımıza talimatı verdi” dedi.