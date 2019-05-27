Sivas’ta kene can aldı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören çoban Ahmet Turan Gürler (76), yaşamını yitirdi.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gümüşçevre köyünde yaşayan Ahmet Turan Gürler, iddiaya göre 5 gün önce vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardı. Ertesi gün rahatsızlanan Gürler Zara Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İddiaya göre vücuduna kene yapıştığını söylemeyen Gürler’e serum takılarak evine gönderildi. Ertesi gün araziye giden ve sağlık durumu kötüleşen Gürler’i köylüler baygın halde buldu. Önce Zara Devlet Hastanesi’ne götürülen Gürler, daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Gürler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çoban köyünde toprağa verildi.

