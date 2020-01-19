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  4. Sivas'ta köpeğin saldırdığı 2 çocuk yaralandı

Sivas'ta köpeğin saldırdığı 2 çocuk yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 16:25 | Son Güncelleme

Sivas'ta köpeğin saldırdığı 2 çocuk yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta köpeğin saldırması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Huzur Mahallesi'nde halı sahada maç yapan Alperen K'ye (11) pitbull cinsi olduğu belirtilen köpek saldırdı.

Alperen K'nin bacağından yaralandığını gören Alkan K. (15), arkadaşını kurtarmak istediği sırada köpek onu da ısırmaya çalıştı. Alkan K, üzerindeki kıyafet sayesinde yara almadan kurtuldu.

Alkan K'nin ağabeyi Metehan K. de (16) bölgeye yakın bir yerde aynı köpeğin saldırısına uğradı.

Yaralanan Alperen K. ile Metehan K, Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.

Köpeğin sahibi olduğu belirtilen ve ismi öğrenilemeyen kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

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Çocuk köpek Sivas

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