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Sivas'ta minibüs devrildi: 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 18:01 | Son Güncelleme

Sivas'ta minibüs devrildi: 16 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gökhan Özkaya idaresindeki 58 BZ 515 plakalı minibüs, Olukman köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra aralarında çocukların da olduğu araçta bulunan 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Araçtakilerin hafta sonu tatilini geçirdikleri Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nden Sivas'a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
minibüs Sivas trafik kazası

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