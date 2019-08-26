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Sivas'ta otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 22:22 | Son Güncelleme

Sivas'ta otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi Kuzköy mevkisinde, Gülperi Avnık (44) yönetimindeki 26 DJ 226 plakalı otomobil ile M.T. (56) yönetimindeki 42 EJY 12 plakalı tır çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Avnık ile aracında bulunan Hasret Naciye Yürür (18), Erdem Devran Yürür (14) ve Gülüşan Yürür (24) yaralandı. Araçta sıkışan Avnık, İmranlı Arama ve Kurtarma ekiplerince çıkartıldı.

Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
imranlı Sivas trafik kazası

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