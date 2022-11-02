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Sivas'ta otomobillerin çarpıştığı kazada bir öğrenci öldü, 2 kişi yaralandı

02.11.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobillerin çarpıştığı kazada bir öğrenci öldü, 2 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - E.P'nin (19) kullandığı 58 TK 584 plakalı otomobil, İbrahim Göker Caddesi Ülkü Sokak Kavşağı'nda, Y.K. (39) idaresindeki 58 ABD 047 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerin yaralandığı kazada Y.K'nin aracında bulunan 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokul 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki kızı Zehra Karabulut olay yerinde yaşamını yitirdi.

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Y.K, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Y.K'nin Şarkışla Devlet Hastanesinde memur olduğu, kızını da iş yerine yakın olan okula bırakmak için yola çıktığı öğrenildi.

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trafik kazası Sivas Şarkışla

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