Sivas’ta sahte parayla fotoğraf makinesi aldılar, yakayı ele verdiler

Sivas’ta sahte parayla fotoğraf makinesi alan şahıslar polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen iki şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; polis ekipleri kentte sahte parayla fotoğraf makinesi alan iki şahsın yakalanması için harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde çeşitli yöntem ve usullerle piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen iki şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şüpheli şahıslar İl Emniyet Müdürlüğün de yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, çalışmalarda, 29 adet fişek ile piyasaya sürülmeye çalışılan bin 900 TL sahte para ele geçirildi. Şahısların sahte para kullanarak aldıkları profesyonel fotoğraf makinesi ise mağdur kişiye teslim edildi.

