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Sivas'ta silahlı kavga: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 23:37 | Son Güncelleme

Sivas'ta silahlı kavga: 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gölova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Boğaz köyünde Bayram D. ve O.D. ile Mürsel ve Bayram Y. kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Bu sırada O.D'nin av tüfeğiyle rastgele ateş açması sonucu, Mürsel Y. (33) ile kavgayı ayırmak için olay yerine gelen Sengezer Akgül (44), Mutlu Özcan (40), Şaban Özcan (53) ve Yasin Baş (18) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Jandarma ekipleri de O.D. ile olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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gölova Silahlı kavga Sivas

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