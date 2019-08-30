Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü

S\u0130VAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazas\u0131nda bir ki\u015fi \u00f6ld\u00fc.\n\u0130smail Aks\u00fct (57) y\u00f6netimindeki 17 EZ 647 plakal\u0131 ara\u00e7, Sivas'\u0131n Ula\u015f il\u00e7esi K\u00fcpeli k\u00f6y\u00fc yak\u0131nlar\u0131nda devrildi.\nKazada otomobil s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Aks\u00fct, olay yerinde ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi. Zafer Bayram\u0131 t\u00f6reninde \u00e7elenk kriziB\u00fcy\u00fck Zafer'in 97'nci y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcG\u00dcNCELLEME - Kocaeli'de h\u0131rs\u0131zl\u0131k g\u00fcvenlik kameras\u0131nca kaydedildi
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