Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.
Sefa İnceoğlu (24) yönetimindeki 20 YS 172 plakalı otomobil, Zara ilçesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, uzman çavuş oldukları öğrenilen sürücü ile araçtaki Erdoğan Akyürek (24) yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan İnceoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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