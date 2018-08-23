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Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 10:25 | Son Güncelleme

Sivas'ta trafik kazası: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Sefa İnceoğlu (24) yönetimindeki 20 YS 172 plakalı otomobil, Zara ilçesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, uzman çavuş oldukları öğrenilen sürücü ile araçtaki Erdoğan Akyürek (24) yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan İnceoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas trafik kazası zara

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