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Sivas’ta trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 10:39 | Son Güncelleme

Sivas’ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, saat 08.30 sıralarında Sivas-Kayseri yolu Kovalı kavşağında meydana geldi.

Sivas’ta trafik kazası: 3 yaralı

Sivas’ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i bebek 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 08.30 sıralarında Sivas-Kayseri yolu Kovalı kavşağında meydana geldi. Kavşakta dönüş yapan R.G. idaresindeki 22 BH 558 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu araçta bulunan R.G., S.G. ve M.G. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta trafik kazası: 3 yaralı

Sivas’ta trafik kazası: 3 yaralı

Sivas’ta trafik kazası: 3 yaralı

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