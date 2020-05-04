HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sivas'ta, yıldırım isabet eden çiftçi hayatını kaybetti

Sivas'ta, yıldırım isabet eden çiftçi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 17:47 | Son Güncelleme

Sivas'ta, arazide hayvan otlatan çiftçi Metin Polat (47), yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı İnceağa köyünde meydana geldi.

Çiftçilik yapan evli ve 4 çocuk babası Metin Polat, hayvanlarını otlatmak için köydeki Koçbaba mevkisine gitti. Havanın yağışlı olduğu bölgede Polat'a yıldırım isabet etti. Polat, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polat'ın cesedi, jandarma ekipleri ve köylülerin yardımıyla traktörle araziden indirildi. Ceset, daha sonra otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayda, yıldırım isabet eden 1 büyükbaş hayvan da öldü.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul!
MHP'li vekil açıkladı: Mayıs sonunda günlük vaka sayısının 100'ün altına inmesini bekliyoruzMHP'li vekil açıkladı: Mayıs sonunda günlük vaka sayısının 100'ün altına inmesini bekliyoruz
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
1/

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS mesajı!

Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS mesajı!

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Kritik Bakanlar Kurulu başladı

Ölü sayısında son 24 saatte dikkat çeken artış!

Ölü sayısında son 24 saatte dikkat çeken artış!

Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu! İşte uygulanacak zam oranı

Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu! İşte uygulanacak zam oranı

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

Seyahat kısıtlaması 1 gün uzatıldı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bitlis'ten acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Bitlis'ten acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Yer: Sivas! 120 bin TL'lik veresiye borcunu kapattılar

Yer: Sivas! 120 bin TL'lik veresiye borcunu kapattılar

Diğer Haberler
Hıdırellez mesajları ile 2020 baharına merhaba! En güzel Hıdırellez mesajları ve sözleri!...

En güzel Hıdırellez mesajları!

Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek tutulur?

Kınalıada'dan yükselen dumanlar panik yarattı

Kınalıada'dan yükselen dumanlar panik yarattı

TEM'deki kaza trafiği kilitledi

TEM'deki kaza trafiği kilitledi

MHP'li vekil açıkladı: Mayıs sonunda günlük vaka sayısının 100'ün altına inmesini bekliyoruz

MHP'li vekil açıkladı: Mayıs sonunda günlük vaka sayısının 100'ün altına inmesini bekliyoruz

Konya esrarengiz ABD'liyi konuşmuştu! Bıraktığı balıklar bulunamadı

Konya esrarengiz ABD'liyi konuşmuştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.