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Sivas’taki hemşehrilerinden de Karamollaoğlu’na tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 16:22 | Son Güncelleme

Sivas’ta yaşayan Sivaslılar, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun protestosuna, “Başkan yapmıştık bugün muhtar bile yapmayız, ihanet içerisinde, oteli de o yaktı” sözleri ile destek verdi.Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlenen İstanbul Sivas Tanıtım Günleri etkinliğinde, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun sahneye çıktığı sırada hemşehrileri genel başkanı yuhalayarak protesto etmiş, Karamollaoğlu, tepkiler artınca etkinliği terk etmek zorunda kalmıştı.Sivas yaşayan Sivaslılar da İstanbul’daki protestoya destek verdi.

Sivas’ta yaşayan Sivaslılar, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun protestosuna, “Başkan yapmıştık bugün muhtar bile yapmayız, ihanet içerisinde, oteli de o yaktı” sözleri ile destek verdi.
Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlenen İstanbul Sivas Tanıtım Günleri etkinliğinde, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun sahneye çıktığı sırada hemşehrileri genel başkanı yuhalayarak protesto etmiş, Karamollaoğlu, tepkiler artınca etkinliği terk etmek zorunda kalmıştı.
Sivas yaşayan Sivaslılar da İstanbul’daki protestoya destek verdi. Sivaslılar yaptıkları açıklamalarda, “Hak etti. Sivaslı olmasıydı yine aynı tepki ile karşılaşırdı. İhanet içerisindedir. Milliyetçi-muhafazakar insanların oyunu olarak PKK ile iş yaptı. Onu Sivas’ta başkan seçmiştik şimdi muhtar bile seçmeyiz. Oteli de o yaktı, neden 2 Temmuz anmalarına da gelip katılmıyor. Bir sürü insan onun yüzünden suçsuz günahsız olmalarına rağmen hapislerde yatıyor” dediler.

MHP’li vekil olayların büyümesini önledi
Öte yandan, geçtiğimiz gün Yeni Kapıda “Hainler dışarı” şeklinde sloganlar atılırken, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek kızgın grubu sakinleştirmeye çalıştı. Sahneye çıkıp itidal çağrısı yapan Özyürek, olayların büyümesini önledi. Özyürek, kızgın halkı sakinleştirmeye çalışırken Karamollaoğlu alandan uzaklaştırıldı. MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz’un okumaya başladığı İstiklal Marşı ile kalabalık hazırol vaziyeti alıp hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu.

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