Sivas'taki millet bahçesinde sona doğru

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sivas'ta yapımına başlanan millet bahçesinin bu yıl sonunda hizmete açılması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Demir Grup Sivasspor'un yıllarca maçlarını oynadığı eski 4 Eylül Stadyumu'nda yıkımın tamamlanmasının ardından, şubatta millet bahçesi yapılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 15 milyon 333 bin lira bedelle ihale edilen ve 53 bin 126 bin metrekarelik alanda yapılan millet bahçesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Millet kıraathanesi, 2 büfe, 3 lavabo, mescit, su deposu, 2 basketbol, voleybol sahası, kaykay pisti, amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, çardaklar, süs havuzu, çocuk oyun grupları, spor alanları, bitki, peyzaj ve sosyal donatılarının yer alacağı millet bahçesinin bu yıl sonunda açılması hedefleniyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müteahhit firma ve personeline disiplinli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.