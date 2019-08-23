HABER

Sivas'taki trafik kazası güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 10:03 | Son Güncelleme

Sivas'taki trafik kazası güvenlik kamerasında

SİVAS (AA) - Sivas'ta 3 gün önce 11 kişinin yaralandığı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından basınla paylaşılan kayıtlarda, kavşağa kontrolsüz giren iki aracın çarpıştığı görülüyor.

Görüntülerde kazanın ardından yaralanan sürücüler ve yolcuların araçtan çıkartılması da yer alıyor.

Sivas Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, bu tür trafik kazalarına gece görüş mesafesinin kısalması ve dikkatsizliğin yanı sıra özellikle kavşakta kural ihlali yapan sürücülerin yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, yeşil ışık yansa dahi kavşağa yaklaşırken hızını düşürmeyerek kontrolsüz geçiş yapan sürücülerin de kazaya karıştıkları ifade edildi.

20 Ağustos'ta Mehmet Fatih Demir (41) yönetimindeki 06 EB 8478 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Gültepe Mahallesi Adliye kavşağında, Bilal Hargün (32) idaresindeki 38 AAJ 465 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücülerin de aralarında olduğu biri bebek, 2'si çocuk 11 kişi yaralanmıştı.

3,5 yıldır kapalıydı! Akın akın görmeye gidiyorlar 3,5 yıldır kapalıydı! Akın akın görmeye gidiyorlar
(Özel) Cadde ortasında 5 saatlik yavru kedi kurtarma operasyonu(Özel) Cadde ortasında 5 saatlik yavru kedi kurtarma operasyonu
Didim'de yavru caretta carettalar denizle buluştuDidim'de yavru caretta carettalar denizle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

Korkutan açıklama! 'Amazonlar'daki yangınla mücadele edecek kaynağımız yok'

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 14 gözaltı

Hücre evlerine baskın!

Ankara'da izinsiz eylem yapan HDP’li gruba müdahale!

HDP’li gruba müdahale! Çok sayıda kişiye gözaltı

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Erdoğan'dan net mesaj! 'Aynı kararlılıkla devam edeceğiz'

Erdoğan'dan net mesaj! 'Aynı kararlılıkla devam edeceğiz'

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.