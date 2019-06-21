HABER

Siverek kırsalında çekirgeler yine ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 15:56 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 2 mahalle çekirge istilasına uğradı.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 2 mahalle çekirge istilasına uğradı. İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Güldorgun, Ortaköy, Basyamca ve Bağlık mahallelerinin kırsal alanında görülen yüz binlerce çekirge korkuya neden oldu. Mahalle sakinleri çekirgelerin ekili tarlalara ulaşmaması için yardım bekliyor. Bazı mahalle sakinleri ise araziye çıkarak, çekirgelerin yönlerini değiştirmeye çalışıyor. Çekirgelerin 2 yıldır bölgede görüldüğünü belirten mahalle sakinleri hayvan otlatma meralarında sürüler halinde uçuşan çekirgelerin bölgede ot bırakmadığını ve hayvanlarının aç kaldığını belirtti.

PARTNERÜnlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi! Ünlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi!
Dövülerek otobüsten indirilen kadının 6 yakını adliyedeDövülerek otobüsten indirilen kadının 6 yakını adliyede
ABD'li turistin çantasını gasbeden yakalandıABD'li turistin çantasını gasbeden yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.