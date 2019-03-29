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Siverek’te yaralanan köpek ticari taksi ile İstanbul’a gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 14:36 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde geçirdiği kaza sonucu yaralanan köpek, ticari bir taksi ile İstanbul’a gönderildi.Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Seval Çınar isimli hayvansever, geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonucu ön bacaklarından yaralanmış bir sokak köpeği buldu.

Siverek’te yaralanan köpek ticari taksi ile İstanbul’a gönderildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde geçirdiği kaza sonucu yaralanan köpek, ticari bir taksi ile İstanbul’a gönderildi.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Seval Çınar isimli hayvansever, geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonucu ön bacaklarından yaralanmış bir sokak köpeği buldu. Yürüyemeyen köpeğin bir süre bakımını üstlenen Çınar, sosyal medya üzerinden köpeğin tedavi edilmesi için yardım istedi. Yardım çağrısına kayıtsız kalmayan İstanbul’daki SOHAYKO Derneği, Çınar ile irtibata geçti. Köpeğin tedavi edilmesi için İstanbul’a getirilmesi gerektiğini söyleyen dernek yetkilileri, ticari bir taksi ile anlaşarak yaralı köpeği yaklaşık 14 saatlik yolculuğun ardından İstanbul’a ulaştırdı.
Konu ile ilgili açıklama yapan SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, "Yaralı sokak köpeğine sahip çıkan Seval Çınar bir çok dernekten destek istemiş. Bir kaç kişide belediyeye yönlendirmiş, ancak bölgede hayvanı tedavi ettirememiş. Onun için yaralı hayvanı İstanbul’a getirme programı yaptık. Siverek otogarında bir taksi ile görüştük ve fiyatta anlaşarak köpeği 14 saat süren bir yolculukla İstanbul’a getirttik" ifadelerini kullandı.
Yılmaz sokak köpeğine sahip çıkan Seval Çınar’a ve Siverek Otogar Taksi’ye teşekkür ederek,"Umarız bir daha böyle vakalar yaşanmaz" ifadelerini kullandı.
Yaralı köpeğin tedavi altına alındığı ve ileriki günlerde ameliyat edileceği öğrenildi.

Siverek’te yaralanan köpek ticari taksi ile İstanbul’a gönderildi

Siverek’te yaralanan köpek ticari taksi ile İstanbul’a gönderildi

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