HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sıvı yağ fiyatları ne kadar? A101'de sıvı yağ fiyatları ne kadar? Sıvı yağ fiyatlarında son durum!

Sıvı yağ fiyatları ne kadar? A101'de sıvı yağ fiyatları ne kadar? Sıvı yağ fiyatlarında son durum!

05.03.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıvı yağ, ülkemizde neredeyse her yemekte kullanılan bir üründür. Yemeklerin vazgeçilmezi olan sıvı yağ fiyatlarına gelen her zam ya da indirim bu yüzden yakından takip edilir. Ülkemizde son aylarda pek çok gıda maddesine sayısız zam yapıldı. Son olarak Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması da tuz biber ekti. Türkiye'nin ham yağ ithalatı savaş yüzünden sekteye uğrayacak. Halk sıvı yağ fiyatlarını yakından takip ederek stok yapmaya başladı. İşte sıvı yağda fiyatlarındaki son durum!

Sıvı yağ fiyatları ne kadar? A101'de sıvı yağ fiyatları ne kadar? Sıvı yağ fiyatlarında son durum!

Rusya ve Ukrayna arasındaki son durum tüm dünya tarafından takip ediliyor. Bu savaş hali ekonomi ile borsayı yakından ilgilendiriyor. Ekonomi demişken ülkelerin gıda ithalatı da tabiki de etkilendi. Türkiye'nin ham yağ ithalatı Rusya ile Ukrayna savaşından küresel talep artarken arz sorunlarının yaşanması bitkisel yağ fiyatlarındaki artışa zemin hazırladı. Sıvı yağ fiyatlarındaki son durumu sizler için haberimizde yer verdik...

A101 SIVI YAĞ FİYATLARI

Kristal Anatolia Zeytinyağı Sızma 1 L. 55,05 TL Online, Mağaza ve A101 Kapıda. 1 adet ekle 55,05 TL. 2 adet ekle 110,10 TL. kapat. 1 adet ekle. vazgeç 1 adet ekle 55.05 TL.

Zeo Zeytinyağı Riviera 1 L. 46,50 TL Online, Mağaza ve A101 Kapıda. 1 adet ekle 46,50 TL. 2 adet ekle 93,00 TL. kapat. 1 adet ekle. vazgeç 1 adet ekle 46.5 TL.

BİM SIVI YAĞ FİYATLARI

Yudum Ay Çiçek Yağı 2 LT Fiyatı 49,90 TL
Sole Marka Ayçiçek Yağı 5lt 111 TL
Sole Marka Ayçiçek Yağı 2lt 50,90 TL
2 Litre Biryağ Ayçiçek Yağı 55,90 TL
Sole Marka Ayçiçek Yağı 1 Litre 26,90 TL
Sırım Riviera Marka Zeytinyağı 2lt 83,90 TL
Sırım Marka Sızma Zeytinyağı 1lt 48,90 TL

AYÇİÇEK YAĞINA NE KADAR ZAM GELDİ?

Rusya ile Ukrayna savaşı ayçiçek fiyatlarını olumsuz etkiledi. Savaş devam ederken Türkiye'nin ham yağ ithalatı büyük bir oranda sekteye uğradı. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil yaptığı yazılı açıklamada, stoklarda market fiyatları da dahil olmak üzere 1,5 aylık yağ kaldığına dikkat çekmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS başvurularında HES kodu gerekli mi?YKS başvurularında HES kodu gerekli mi?
Putin'den tüm dünyaya "normalleşme" çağrısıPutin'den tüm dünyaya "normalleşme" çağrısı
Kadına karşı işlenen suçlarda yeni düzenleme geliyor! Kadına karşı işlenen suçlarda yeni düzenleme geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatı zammı böyle önlenecek!

Akaryakıt fiyatı zammı böyle önlenecek!

İntikam için geldik, sayımız artıyor

İntikam için geldik, sayımız artıyor

Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti!

Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti!

Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a tepki

Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a tepki

Daha önce cinsel organı görünmüştü! Şimdi de her yeri açıkta...

Daha önce cinsel organı görünmüştü! Şimdi de her yeri açıkta...

Görüntüler paylaşıldı! İşte Kiev yolundaki Rus birlikleri

Görüntüler paylaşıldı! İşte Kiev yolundaki Rus birlikleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.