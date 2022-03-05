Sıvı yağ fiyatları ne kadar? A101'de sıvı yağ fiyatları ne kadar? Sıvı yağ fiyatlarında son durum!

Rusya ve Ukrayna arasındaki son durum tüm dünya tarafından takip ediliyor. Bu savaş hali ekonomi ile borsayı yakından ilgilendiriyor. Ekonomi demişken ülkelerin gıda ithalatı da tabiki de etkilendi. Türkiye'nin ham yağ ithalatı Rusya ile Ukrayna savaşından küresel talep artarken arz sorunlarının yaşanması bitkisel yağ fiyatlarındaki artışa zemin hazırladı. Sıvı yağ fiyatlarındaki son durumu sizler için haberimizde yer verdik...

A101 SIVI YAĞ FİYATLARI

Kristal Anatolia Zeytinyağı Sızma 1 L. 55,05 TL Online, Mağaza ve A101 Kapıda. 1 adet ekle 55,05 TL. 2 adet ekle 110,10 TL. kapat. 1 adet ekle. vazgeç 1 adet ekle 55.05 TL.

Zeo Zeytinyağı Riviera 1 L. 46,50 TL Online, Mağaza ve A101 Kapıda. 1 adet ekle 46,50 TL. 2 adet ekle 93,00 TL. kapat. 1 adet ekle. vazgeç 1 adet ekle 46.5 TL.

BİM SIVI YAĞ FİYATLARI

Yudum Ay Çiçek Yağı 2 LT Fiyatı 49,90 TL

Sole Marka Ayçiçek Yağı 5lt 111 TL

Sole Marka Ayçiçek Yağı 2lt 50,90 TL

2 Litre Biryağ Ayçiçek Yağı 55,90 TL

Sole Marka Ayçiçek Yağı 1 Litre 26,90 TL

Sırım Riviera Marka Zeytinyağı 2lt 83,90 TL

Sırım Marka Sızma Zeytinyağı 1lt 48,90 TL

AYÇİÇEK YAĞINA NE KADAR ZAM GELDİ?

Rusya ile Ukrayna savaşı ayçiçek fiyatlarını olumsuz etkiledi. Savaş devam ederken Türkiye'nin ham yağ ithalatı büyük bir oranda sekteye uğradı. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil yaptığı yazılı açıklamada, stoklarda market fiyatları da dahil olmak üzere 1,5 aylık yağ kaldığına dikkat çekmişti.

