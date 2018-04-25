Sivilce deyip geçmeyin! Yüzün farklı bölgelerinde oluşan sivilcelerin birçok nedeni var

Bölge 1: Alın

Alın bölgesinde oluşan sivilceler stres ve uykusuzluk kaynaklı olabilir. Ayrıca yüksek kalorili beslenme nedeniyle oluşan, sindirim problemlerinin de olduğunu gösterir. Diğer bir olasılık da karaciğer problemleridir.

Bölge 2 Çene

Çene bölgesinde oluşan akneler hormon seviyenizi ontrol etmeniz anlamına gelir.

Bölge 3: Yüzünüzün kenarları

Saç çizgisi boyunca ve kulakların yakınındaki yerlerde görülen akneler de hormonal sorunlardan kaynaklı olabilir. Bu tür aknelere kullandığınız kozmeik ürünler de neden olabilir.

Kullandığınız makyaj, cilt bakım ürünü ve şampuanınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Yüzünüzde herhangi bir gelişme olup olmadığını görmek için doğal güzellik ürünlerini kullanmaya çalışın.

Bölge 4: Yanaklar

Yanaklardaki akneler yüksek bir şeker tüketiminden kaynaklanabilir. İşlenmiş şeker de dahil olmak üzere günlük şeker alımınızı sınırlandırmaya çalışın. Bu bölge aynı zamanda akciğerlerinize de bağlıdır. Yanaklardaki sivilce, bazı solunum problemlerinin bir sonucu olabilir.