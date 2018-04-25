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Sivilce deyip geçmeyin! Yüzün farklı bölgelerinde oluşan sivilcelerin birçok nedeni var

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 25.04.2018 14:33 | Son Güncelleme

Farklı noktaları hedef alan sivilcelerin ayrı ayrı hastalık habercisi olduğunu aktaran uzmanlar, "Yüzünüzde çıkan sivilcelere dikkat ederek, hastalıklarınız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz" diyor. Örneğin hormonal problemler çenede, yanaklardaki sivilceler ise solunum problemlerinden kaynaklanabilir. İşte yüzünüzün sivilce haritası!

Sivilce deyip geçmeyin! Yüzün farklı bölgelerinde oluşan sivilcelerin birçok nedeni var

Bölge 1: Alın

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Alın bölgesinde oluşan sivilceler stres ve uykusuzluk kaynaklı olabilir. Ayrıca yüksek kalorili beslenme nedeniyle oluşan, sindirim problemlerinin de olduğunu gösterir. Diğer bir olasılık da karaciğer problemleridir.

Bölge 2 Çene

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Çene bölgesinde oluşan akneler hormon seviyenizi ontrol etmeniz anlamına gelir.

Bölge 3: Yüzünüzün kenarları

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Saç çizgisi boyunca ve kulakların yakınındaki yerlerde görülen akneler de hormonal sorunlardan kaynaklı olabilir. Bu tür aknelere kullandığınız kozmeik ürünler de neden olabilir.

Kullandığınız makyaj, cilt bakım ürünü ve şampuanınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Yüzünüzde herhangi bir gelişme olup olmadığını görmek için doğal güzellik ürünlerini kullanmaya çalışın.

Bölge 4: Yanaklar

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Yanaklardaki akneler yüksek bir şeker tüketiminden kaynaklanabilir. İşlenmiş şeker de dahil olmak üzere günlük şeker alımınızı sınırlandırmaya çalışın. Bu bölge aynı zamanda akciğerlerinize de bağlıdır. Yanaklardaki sivilce, bazı solunum problemlerinin bir sonucu olabilir.

Ayrıca yanaklardaki aknelerin olası bir nedeni de telefonunuz olabilir. Telefon birçok bakteri içerdiğinden ekranınızı zaman zaman dezenfektan bezlerle temizlemeyi unutmayın.

Bölge 5: Kaşların arasında

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Kaş arasıdna görülen akneler karaciğer sorunlarına bağlı olabilir.

Bölge 6. Burun ve üst dudak kenarları

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Burunda görülen sivilceler çok baharatlı, tuzlu ve yağlı beslendiğinizi gösterir. Bu tür gıdaların miktarını azaltmaya çalışın. Ayrıca, kalp sağlığınıza ve tansiyonunuza dikkat edin.

Üst dudak ve burun ucundaki sivilce, kalp, dalak veya akciğer sorunlarının bir sonucu olabilir.

Artık akne haritalarının tüm sırlarını bildiğinize göre, vücudunuzun size bir şeylerin yanlış gittiğini söyleyip söylemediğini anlayabilirsiniz.

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