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Sivilce için Kantaron Yağı Kullanımı

sebboy sebboy
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kantaron otu, yaklaşık 700 yıldır bilinen, Anadolu ve Avrupa'nın birçok bölgesinde zahmetsizce kendiliğinden yetişen bir bitkidir.

Sivilce için Kantaron Yağı Kullanımı

Kantaron otu, yaklaşık 700 yıldır bilinen, Anadolu ve Avrupa'nın birçok bölgesinde zahmetsizce kendiliğinden yetişen bir bitkidir. İçerdiği karoten, uçucu yağlar, C vitamini, reçine ve daha birçok bileşenle birlikte önemli bir şifa kaynağıdır. Kantaron otundan bitki çayı ve yağ olarak faydalanılabilir. Doğada sarı ve kırmızı kantaron olmak üzere iki çeşidi bulunan kantaron otunun bu çeşitlerinin içerik açısından birbirlerinden farkı yoktur. Farklı isimlere anılmalarının nedeni çiçeklerinin renkleridir. Özellikle cilt ile alakalı problemlerin çözümü için kullanılan kantaron birçok ilaç ve kremin doğal bir alternatifidir.

Kantaron Yağının Faydaları Nelerdir?

cilt bakımı

  • Kırışıklıkları giderme konusunda oldukça etkilidir.
  • Cilt lekelerini giderir.
  • Siyah nokta oluşumunu önler.
  • Cilt üzerinde meydana gelen yanıkların tedavi için kullanılır, cildin su toplamasını önler.
  • Yara izlerini geçirir.
  • Sivilce oluşumunu önler ve sivilce izlerinin giderilmesine yardımcı olur.
  • Cilt yüzeyindeki ölü hücreleri temizler ve cildi yeniler.
  • Kantaron yağı ile cilt beyazlatmak mümkündür.
  • Egzamaya bağlı kaşıntı problemini giderir.
  • Bal ile karıştırıldığında doğal antibiyotik görevi görerek kanamayı durdurur.

Evde Kantaron Yağı Nasıl Yapılır?

kantaron çiçeği

Büyük bir demet kantaron çiçeğinden yaklaşık olarak 1 orta büyüklükte kavanozu dolduracak şekilde kantaron yağı elde edilebilir. Yapılışı ise şöyle;

1. Kantaron çiçeklerini yıkayıp kuruttuktan sonra çiçekleri ve sapları eliniz ile bölün. (Bu aşamada bıçak veya makas gibi herhangi bir kesici aletten yardım almamanız önemli)

2. Kavanoza zeytinyağı ekleyin ve kantaronları içine bırakın. Kantaronların mayalanması için kavanozun ağzını tülbent ile örtün ve 5 gün boyunca güneşte bekletin.

3. Güneşin altında bekleyen kataronlar özlerini zeytinyağına salacaktır. Bu işlemin ardından kavanozun ağzını hava almayacak şekilde kapağıyla kapatın ve 45 gün boyunca aynı şekilde güneşte bekletin.

4. 45 günlük sürenin ardından kantaron yağının kızıl bir renk aldığı ve koyulaştığı görülür. Yağı koyu renkli bir şişeye alıp karanlık bir alanda muhafaza edin.

Kantaron Yağı Sivilce İçin Nasıl Kullanılır?

sarı kantaron yağı

Sivilce oluşumunun ana nedenleri arasında ölü cilt hücreleri ve bakteriler bulunur. Sivilcelerden kurtulmak adına kullanılan kozmetik ürünlerden istenen fayda elde edilemediği takdirde veya bu ürünleri destek olması amacıyla çeşitli bitkisel kaynaklardan faydalanılabilir. Kantaron yağı da bunlardan biridir. İçerdiği antiseptik bileşenler ve C vitamini ile cildin yenilenmesini ve mikrobik sivilcelerin yok olmasını sağlar. Kantaron otu cilde nasıl uygulanır konusunda bilgi sahibi olunduğu takdirde faydasının görülmeme ihtimali neredeyse yoktur. Sadece sivilcelerin yok edilmesinde kullanılmaz, aynı zamanda kantaron yağı sivilce izlerini geçirir mi sorusunun yanıtı da olumludur. Fakat kantaron yağı cilde tam anlamıyla yerleşmemiş, taze sivilcelerin izlerini yok etmek konusunda çok daha başarılır. Uygulaması ise şöyle;

1. Cildinizi temizleyip durulayın ve ardından bir pamuğa sarı kantaron yağı damlatın.

2. Pamuğu cildinizin üzerinde aşırı baskı yapmadan gezdirin.

Kantaron Yağı Yüzde Ne Kadar Bekletilmeli?

Kantaron yağının cilt üzerinde bekletilme süresinin opsiyonel olduğu söylenebilir. Çünkü kantaron yağı, vücutta yağlılık hissi uyandıran bir yapıya sahip değildir ve cilt üzerinde bekletilme süresi arttıkça tahrişe neden olma ihtimali yoktur.

Kantaron Yağı İçilir mi?

Cildin yanı sıra iç organlara da birçok faydası dokunan kantaron yağı içilebilir bir yağ türüdür. 1 tatlı kaşığı içildiği takdirde üşütme kaynaklı mide ağrılarını geçirme konusunda oldukça başarılı olur. İştah sorunu olan kişilerin ve özellikle çocukların iştahlarının açılmasını sağlar. Öksürüğün kesilmesine ve boğazda oluşan tahrişlerin giderilmesine katkı sağlar.

Kantaron Yağının Zararları Nelerdir?

tüylenme

  • Hamile kadınların kantaron yağını kullanması önerilmez. Çünkü kantaron yağının doğrudan anne sütüne geçmesi ihtimali karşısında bebeğin vücudunun yağa nasıl bir reaksiyon göstereceğinin bilinmemesidir.
  • Kantaron yağının medikal etkileri sebebiyle herhangi bir ilaçla birlikte kullanılması önerilmez. Yağın ilaçla etkileşime girerek hem ilacın etkisini azaltma hem de vücutta bir komplikasyon gelişme ihtimaline karşı en doğrusu bu konuda doktora danışmaktır.
  • Kantaron yağının cilt üzerindeki tüylenmeyi artırma riski vardır. Bu gibi yan etkilerin görülmesi ihtimalini ortadan kaldırmak için cilde yağ sürülü halde güneşe çıkılmamalıdır.
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