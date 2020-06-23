Sivilce için Kantaron Yağı Kullanımı

Kantaron otu, yaklaşık 700 yıldır bilinen, Anadolu ve Avrupa'nın birçok bölgesinde zahmetsizce kendiliğinden yetişen bir bitkidir. İçerdiği karoten, uçucu yağlar, C vitamini, reçine ve daha birçok bileşenle birlikte önemli bir şifa kaynağıdır. Kantaron otundan bitki çayı ve yağ olarak faydalanılabilir. Doğada sarı ve kırmızı kantaron olmak üzere iki çeşidi bulunan kantaron otunun bu çeşitlerinin içerik açısından birbirlerinden farkı yoktur. Farklı isimlere anılmalarının nedeni çiçeklerinin renkleridir. Özellikle cilt ile alakalı problemlerin çözümü için kullanılan kantaron birçok ilaç ve kremin doğal bir alternatifidir.
Büyük bir demet kantaron çiçeğinden yaklaşık olarak 1 orta büyüklükte kavanozu dolduracak şekilde kantaron yağı elde edilebilir. Yapılışı ise şöyle;
1. Kantaron çiçeklerini yıkayıp kuruttuktan sonra çiçekleri ve sapları eliniz ile bölün. (Bu aşamada bıçak veya makas gibi herhangi bir kesici aletten yardım almamanız önemli)
2. Kavanoza zeytinyağı ekleyin ve kantaronları içine bırakın. Kantaronların mayalanması için kavanozun ağzını tülbent ile örtün ve 5 gün boyunca güneşte bekletin.
3. Güneşin altında bekleyen kataronlar özlerini zeytinyağına salacaktır. Bu işlemin ardından kavanozun ağzını hava almayacak şekilde kapağıyla kapatın ve 45 gün boyunca aynı şekilde güneşte bekletin.
4. 45 günlük sürenin ardından kantaron yağının kızıl bir renk aldığı ve koyulaştığı görülür. Yağı koyu renkli bir şişeye alıp karanlık bir alanda muhafaza edin.
Sivilce oluşumunun ana nedenleri arasında ölü cilt hücreleri ve bakteriler bulunur. Sivilcelerden kurtulmak adına kullanılan kozmetik ürünlerden istenen fayda elde edilemediği takdirde veya bu ürünleri destek olması amacıyla çeşitli bitkisel kaynaklardan faydalanılabilir. Kantaron yağı da bunlardan biridir. İçerdiği antiseptik bileşenler ve C vitamini ile cildin yenilenmesini ve mikrobik sivilcelerin yok olmasını sağlar. Kantaron otu cilde nasıl uygulanır konusunda bilgi sahibi olunduğu takdirde faydasının görülmeme ihtimali neredeyse yoktur. Sadece sivilcelerin yok edilmesinde kullanılmaz, aynı zamanda kantaron yağı sivilce izlerini geçirir mi sorusunun yanıtı da olumludur. Fakat kantaron yağı cilde tam anlamıyla yerleşmemiş, taze sivilcelerin izlerini yok etmek konusunda çok daha başarılır. Uygulaması ise şöyle;
1. Cildinizi temizleyip durulayın ve ardından bir pamuğa sarı kantaron yağı damlatın.
2. Pamuğu cildinizin üzerinde aşırı baskı yapmadan gezdirin.
Kantaron yağının cilt üzerinde bekletilme süresinin opsiyonel olduğu söylenebilir. Çünkü kantaron yağı, vücutta yağlılık hissi uyandıran bir yapıya sahip değildir ve cilt üzerinde bekletilme süresi arttıkça tahrişe neden olma ihtimali yoktur.
Cildin yanı sıra iç organlara da birçok faydası dokunan kantaron yağı içilebilir bir yağ türüdür. 1 tatlı kaşığı içildiği takdirde üşütme kaynaklı mide ağrılarını geçirme konusunda oldukça başarılı olur. İştah sorunu olan kişilerin ve özellikle çocukların iştahlarının açılmasını sağlar. Öksürüğün kesilmesine ve boğazda oluşan tahrişlerin giderilmesine katkı sağlar.
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