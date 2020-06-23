Sivilce için Kantaron Yağı Kullanımı

Kantaron otu, yaklaşık 700 yıldır bilinen, Anadolu ve Avrupa'nın birçok bölgesinde zahmetsizce kendiliğinden yetişen bir bitkidir. İçerdiği karoten, uçucu yağlar, C vitamini, reçine ve daha birçok bileşenle birlikte önemli bir şifa kaynağıdır. Kantaron otundan bitki çayı ve yağ olarak faydalanılabilir. Doğada sarı ve kırmızı kantaron olmak üzere iki çeşidi bulunan kantaron otunun bu çeşitlerinin içerik açısından birbirlerinden farkı yoktur. Farklı isimlere anılmalarının nedeni çiçeklerinin renkleridir. Özellikle cilt ile alakalı problemlerin çözümü için kullanılan kantaron birçok ilaç ve kremin doğal bir alternatifidir.

Kantaron Yağının Faydaları Nelerdir?

Kırışıklıkları giderme konusunda oldukça etkilidir.

Cilt lekelerini giderir.

Siyah nokta oluşumunu önler.

Cilt üzerinde meydana gelen yanıkların tedavi için kullanılır, cildin su toplamasını önler.

Yara izlerini geçirir.

Sivilce oluşumunu önler ve sivilce izlerinin giderilmesine yardımcı olur.

Cilt yüzeyindeki ölü hücreleri temizler ve cildi yeniler.

Kantaron yağı ile cilt beyazlatmak mümkündür.

Egzamaya bağlı kaşıntı problemini giderir.

Bal ile karıştırıldığında doğal antibiyotik görevi görerek kanamayı durdurur.

Büyük bir demet kantaron çiçeğinden yaklaşık olarak 1 orta büyüklükte kavanozu dolduracak şekilde kantaron yağı elde edilebilir. Yapılışı ise şöyle;

1. Kantaron çiçeklerini yıkayıp kuruttuktan sonra çiçekleri ve sapları eliniz ile bölün. (Bu aşamada bıçak veya makas gibi herhangi bir kesici aletten yardım almamanız önemli)

2. Kavanoza zeytinyağı ekleyin ve kantaronları içine bırakın. Kantaronların mayalanması için kavanozun ağzını tülbent ile örtün ve 5 gün boyunca güneşte bekletin.