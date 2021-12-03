Sivilce izleri kâbusunuz olmasın! Bu yöntemleri kullanarak bebek gibi bir cilde sahip olabilirsiniz

Sivilce izleri veya lekeler güzelliğinizi elbette gölgeleyemez fakat daha pürüzsüz bir cilde sahip olmayı kim istemez ki? Bazı ipuçları ve hazırlanışı çok pratik tarifler sayesinde bebeksi bir cilde kavuşmak artık daha kolay. Evinizde olan malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu tariflerle sivilce izlerine ve cilt lekelerine veda edebilirsiniz. İşte, o yöntemler...
Öncelikle makyaj yapmadan önce yüzünüze güneş kremi sürmeyi ihmal etmeyin. Çünkü izlere karşı cildinizi savunacak ilk savaşçınız, güneş kremi olacak!
Her derde şifa sirke, bu kez de sivilcelerle savaşmaya geldi!
1 yemek kaşığı elma sirkesiyle 1 yemek kaşığı suyu karıştırın.
Damakları lezzetlendiren bal, bu sefer de yüzünüzü şenlendirmeye geldi!
1 yemek kaşığı balı tüm yüzünüze sürün.
Marul sadece midenize değil, cilt lekelerine de iyi gelir.
25 gram aysberg marulu yarım litre suyla haşlayın.
Sinir otu, leke giderici formülüyle her zaman yanınızda!
Sinir otu yapraklarını bir kapta suyunu çıkarana kadar ezin.
Akdenizli toksin giderici maydanoz, sivilce izlerini yok etmeye geldi!
1 litre kaynar suya maydanozu atın. Daha sonra maydanozu ezin ve posasını çıkarın.
Öyle buz deyip geçmeyin, kılcal damarların çatlamasıyla oluşan kırmızı çizgileri yok eden bir ilaç olur kendisi!
Tarçın ve limon iş birliği içinde!
1 yemek kaşığı tarçınla 2 çorba kaşığı limon suyunu karıştırın.
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