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Sivilce izleri kâbusunuz olmasın! Bu yöntemleri kullanarak bebek gibi bir cilde sahip olabilirsiniz

03.12.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyüyünce her şeyin geçeceğini söylerlerdi. Ergenlikten miras kalan sivilce izlerini ise atlamışlar sanırım! Neyse ki bu izlerin artık peşimizi bırakmaması için bir sebep yok. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız sizin için hazırladığımız önerilerle sivilce izlerini geride bırakabilirsiniz.

Sivilce izleri kâbusunuz olmasın! Bu yöntemleri kullanarak bebek gibi bir cilde sahip olabilirsiniz

Sivilce izleri veya lekeler güzelliğinizi elbette gölgeleyemez fakat daha pürüzsüz bir cilde sahip olmayı kim istemez ki? Bazı ipuçları ve hazırlanışı çok pratik tarifler sayesinde bebeksi bir cilde kavuşmak artık daha kolay. Evinizde olan malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu tariflerle sivilce izlerine ve cilt lekelerine veda edebilirsiniz. İşte, o yöntemler...

CİLT KORUYUCU GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Öncelikle makyaj yapmadan önce yüzünüze güneş kremi sürmeyi ihmal etmeyin. Çünkü izlere karşı cildinizi savunacak ilk savaşçınız, güneş kremi olacak!

ELMALI SİRKEYİ DENEYİN

Her derde şifa sirke, bu kez de sivilcelerle savaşmaya geldi!

  • 1 yemek kaşığı elma sirkesiyle 1 yemek kaşığı suyu karıştırın.

  • Ardında bir pamuk yardımıyla cildinize uygulayıp yaklaşık 30 dakika beklettikten sonra yüzünüzü yıkayabilirsiniz.

BALI CİLDİNİZE SÜREREK UYGULAYIN

Damakları lezzetlendiren bal, bu sefer de yüzünüzü şenlendirmeye geldi!

  • 1 yemek kaşığı balı tüm yüzünüze sürün.

  • 15-20 dakika bekletin ve cilt lekelerine veda edin.

AYSBERG MARULU DENEYİN

Marul sadece midenize değil, cilt lekelerine de iyi gelir.

  • 25 gram aysberg marulu yarım litre suyla haşlayın.

  • Ardından marul suyunu her gün cildinize bir pamuk yardımıyla masaj yaparak uygulayın.

SİNİR OTU YAPRAĞINI DEMLEYİN

Sinir otu, leke giderici formülüyle her zaman yanınızda!

  • Sinir otu yapraklarını bir kapta suyunu çıkarana kadar ezin.

  • Bu suyla yüzünüze kompres yapın ve 30 dakika sonra yüzünüzü yıkayın.

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MAYDANOZ SUYUNU DENEYİN

Akdenizli toksin giderici maydanoz, sivilce izlerini yok etmeye geldi!

  • 1 litre kaynar suya maydanozu atın. Daha sonra maydanozu ezin ve posasını çıkarın.

  • Ardından posasını yüzünüze sürüp 20 dakika bekletin ve kalan maydanoz suyuyla da yüzünüzü güzelce yıkayın.

BUZLU MADEN SUYUNU UYGULAYIN

Öyle buz deyip geçmeyin, kılcal damarların çatlamasıyla oluşan kırmızı çizgileri yok eden bir ilaç olur kendisi!

  • Maden suyunu buz kalıplarına doldurun ve her gün bir buz kalıbını yüzünüzde gezdirin.

TARÇIN VE LİMONU BİRLİKTE UYGULAYIN

Tarçın ve limon iş birliği içinde!

  • 1 yemek kaşığı tarçınla 2 çorba kaşığı limon suyunu karıştırın.

  • Sivilcelerin veya lekelerin üzerine uygulayıp 15-20 dakika bekletin. Ardından yüzünüzü ılık suyla durulayın.


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