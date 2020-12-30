Sivilce maskesiyle sorunları kökünden çözeceksiniz! Karbonatı balla karıştırıp...

Kadın erkek demeden yaş gözetmeden her insanı etkileyen sivilceler birçok farklı problem sonucu ortaya çıkabiliyor. Hal böyle olunca bu cilt sorunu sivilce nasıl geçer, sivilce maskesi nasıl yapılır, sivilce izinden nasıl kurtulurum sorularını da gündeme getiriyor.
Sivilce giderici maskeler, ara sıra meydana gelen bir stres atışı veya kronik bir sivilce sorunu olsun, her tür sivilceyi tedavi etmenin etkili ve oldukça basit bir yoludur. Ek olarak, sivilce maskesiyle bu sorunu tedavi etmek, iltihabı azaltabilir ve etkilenmeyen yüzün diğer bölgelerine zarar vermeden bakterileri öldürebilir. Hadi gelin doğal sivilce maskesi nasıl yapılır bakalım.
Karbonatla hazırlanan bu sivilce maskesi tarifi oldukça doğal olduğundan yüzünüze gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz.
Küçük bir kaseye limon suyu, bal ve karbonat ekleyin. Sivilce giderici maske için karışımı iyice karıştırın ve yüzünüze ve boynunuza uygulayın. Gözünüzün yakınındaki bölgeden kaçının. Bunu cildinize sürün ovmayın. 15 dakika sonra maskeyi ılık suyla, ardından soğuk suyla çıkarın. Evde hazırlayabileceğiniz bu tarifle sivilce izlerinden eser kalmadığını göreceksiniz.
Limon suyu kullanırken dikkat edilmesi gerekenler: Limonun aydınlatma ve parlatıcı özellikleri olsa da cildi ışığa duyarlı hale getirebilir. Yüzünüzü iyice durulayın, tercihen limonun ışığa duyarlılığı nedeniyle geceleri kullanın veya kısa süre sonra güneşe çıkacaksanız güneş kremi kullanın.
Hepimiz sivilce tedavisinin büyük özen ve çaba gerektirdiğini biliyoruz ancak bu işi sabırla çözebilirsiniz. Evde sivilce izlerinden kurtulmanıza yardımcı olacak altı ev ilacı seçtik! Bu sayede sivilcelerinizin zamanla geçtiğini göreceksiniz.
Doğal cilt bakımının tartışmasız kralı Aloe vera, akne izlerini doğal yollarla tedavi etmeye yardımcı olan anti-bakteriyel ve büzücü özelliklere sahiptir. Bitkide bulunan antioksidanlar hasarlı cildi onarırken, jelinde bulunan C Vitamini, E Vitamini ve çinko yara izlerini hafifletmeye ve temizlemeye yardımcı olur.
İhtiyacınız olan tek şey aloe vera yaprağından ve biraz limon suyundan elde edilen jeldir.
Talimatlar:
Aloe vera jelini bir çay kaşığı taze sıkılmış limon suyuyla karıştırın.
Karışımı etkilenen bölgeye eşit olarak uygulayın ve yaklaşık 10 dakika bekletin.
Bu tedaviyi haftada iki kez yapın.
Yumurta akı, iyileştirici özellikleri sivilce izlerini azaltmaya yardımcı olurken yağ kontrolüne yardımcı olan büzücü özellikler içerir. Badem sütü ise cildinizi nazikçe nemlendirerek besler.
Sadece 2 çay kaşığı yüzde 100 doğal badem sütü, bir yumurtadan yumurta akı ve bir çay kaşığı taze limon suyu alın.
Talimatlar:
Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve göz çevrenizde kalacak şekilde yüzünüzün her yerine uygulayın.
En iyi sonuçlar için bu yüz maskesini haftada iki kez kullanın.
Elma sirkesi, ölü deri hücrelerini çıkarmaya ve cilt gözeneklerini açmaya yardımcı olan alfa hidroksil asitler içerir. Ayrıca sivilce izlerini aydınlatarak tedavi eder ve cildinizin pH dengesini geri kazandırır.
1 çorba kaşığı elma sirkesini 2 tatlı kaşığı yeşil çay, 5 yemek kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı balla karıştırın.
Talimatlar:
Sirkeyi ve yeşil çayı bir kaseye alın ve iyice karıştırın. Şimdi kaseye şeker ekleyin ve iyice karıştırın.
Sonuna balı koyun ve kalın bir hamur oluşturana kadar karışımı karıştırın.
Bu yüz maskesini uygulayın ve yaklaşık 15 dakika bekletin.
Bu yüz maskesi tarifini haftada bir veya iki kez kullanın.
Portakal kabuğu sebum salgısını kontrol eder ve kollajen üretimini artırır ve hasarlı cildin onarılmasına yardımcı olur. Portakal kabuğunda bulunan retinol, doğal bir eksfoliye görevi görür ve cilt hücrelerini yeniler, bu da sivilce izlerinin tedavisinde yardımcı olur.
İhtiyacınız olan tek şey 1 yemek kaşığı kuru portakal kabuğu tozu ve 1 tatlı kaşığı süt.
Talimatlar:
Kalın bir macun oluşturmak için malzemeleri karıştırın.
Yüz paketini uygulayın ve 10 dakika bekletin.
Görünür sonuçlar için bu tedaviyi haftada iki kez uygulayın.
Tarçın, anti bakteriyel özelliklere sahiptir ve cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Bal sivilceden zarar görmüş cildi onarırken nem sağlar.
1 tatlı kaşığı toz tarçın alıp 2 tatlı kaşığı balla karıştırın.
Talimatlar:
Bu yüz maskesini ıslak cilde uygulayın ve 10-15 dakika bekletin.
En iyi sonuçlar için bu ilacı haftada iki kez kullanın.
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