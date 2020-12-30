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Sivilce maskesiyle sorunları kökünden çözeceksiniz! Karbonatı balla karıştırıp...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 30.12.2020 11:42 | Son Güncelleme:
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Sivilce maskesiyle sorunları kökünden çözeceksiniz! Karbonatı balla karıştırıp...

Sivilcelerinizi yok etmenin sırrı mutfağınızda mı saklanıyor? Sivilceler inatçı olabilir ve en kötü zamanlarda ortaya çıkabilir. İyi haber şu ki, tüm bu sorunların önüne sivilce maskesiyle geçebilirsiniz. Evde sivilce maskesi nasıl yapılır, görelim.

Kadın erkek demeden yaş gözetmeden her insanı etkileyen sivilceler birçok farklı problem sonucu ortaya çıkabiliyor. Hal böyle olunca bu cilt sorunu sivilce nasıl geçer, sivilce maskesi nasıl yapılır, sivilce izinden nasıl kurtulurum sorularını da gündeme getiriyor.

Sivilce giderici maskeler, ara sıra meydana gelen bir stres atışı veya kronik bir sivilce sorunu olsun, her tür sivilceyi tedavi etmenin etkili ve oldukça basit bir yoludur. Ek olarak, sivilce maskesiyle bu sorunu tedavi etmek, iltihabı azaltabilir ve etkilenmeyen yüzün diğer bölgelerine zarar vermeden bakterileri öldürebilir. Hadi gelin doğal sivilce maskesi nasıl yapılır bakalım.

SİVİLCE MASKESİ TARİFİ

Karbonatla hazırlanan bu sivilce maskesi tarifi oldukça doğal olduğundan yüzünüze gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz.

  • 1 tatlı kaşığı limon
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 tatlı kaşığı karbonat

SİVİLCE MASKESİ NASIL YAPILIR?

Küçük bir kaseye limon suyu, bal ve karbonat ekleyin. Sivilce giderici maske için karışımı iyice karıştırın ve yüzünüze ve boynunuza uygulayın. Gözünüzün yakınındaki bölgeden kaçının. Bunu cildinize sürün ovmayın. 15 dakika sonra maskeyi ılık suyla, ardından soğuk suyla çıkarın. Evde hazırlayabileceğiniz bu tarifle sivilce izlerinden eser kalmadığını göreceksiniz.

Limon suyu kullanırken dikkat edilmesi gerekenler: Limonun aydınlatma ve parlatıcı özellikleri olsa da cildi ışığa duyarlı hale getirebilir. Yüzünüzü iyice durulayın, tercihen limonun ışığa duyarlılığı nedeniyle geceleri kullanın veya kısa süre sonra güneşe çıkacaksanız güneş kremi kullanın.

SİVİLCE İZLERİ İÇİN MASKE TARİFLERİ

Hepimiz sivilce tedavisinin büyük özen ve çaba gerektirdiğini biliyoruz ancak bu işi sabırla çözebilirsiniz. Evde sivilce izlerinden kurtulmanıza yardımcı olacak altı ev ilacı seçtik! Bu sayede sivilcelerinizin zamanla geçtiğini göreceksiniz.

ALOE VERA MASKESİ

Doğal cilt bakımının tartışmasız kralı Aloe vera, akne izlerini doğal yollarla tedavi etmeye yardımcı olan anti-bakteriyel ve büzücü özelliklere sahiptir. Bitkide bulunan antioksidanlar hasarlı cildi onarırken, jelinde bulunan C Vitamini, E Vitamini ve çinko yara izlerini hafifletmeye ve temizlemeye yardımcı olur.

İhtiyacınız olan tek şey aloe vera yaprağından ve biraz limon suyundan elde edilen jeldir.

Talimatlar:

  1. Aloe vera jelini bir çay kaşığı taze sıkılmış limon suyuyla karıştırın.

  • Karışımı etkilenen bölgeye eşit olarak uygulayın ve yaklaşık 10 dakika bekletin.

  • Ilık suyla durulayın ve cildinizi uygun şekilde nemlendirin.

    • Bu tedaviyi haftada iki kez yapın.

    BADEM SÜTÜ MASKESİ

    Yumurta akı, iyileştirici özellikleri sivilce izlerini azaltmaya yardımcı olurken yağ kontrolüne yardımcı olan büzücü özellikler içerir. Badem sütü ise cildinizi nazikçe nemlendirerek besler.

    Sadece 2 çay kaşığı yüzde 100 doğal badem sütü, bir yumurtadan yumurta akı ve bir çay kaşığı taze limon suyu alın.

    Talimatlar:

    1. Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve göz çevrenizde kalacak şekilde yüzünüzün her yerine uygulayın.

    2. 15 dakika sonra ılık suyla yıkayın.

    En iyi sonuçlar için bu yüz maskesini haftada iki kez kullanın.

    ELMA SİRKESİ VE BAL MASKESİ

    Elma sirkesi, ölü deri hücrelerini çıkarmaya ve cilt gözeneklerini açmaya yardımcı olan alfa hidroksil asitler içerir. Ayrıca sivilce izlerini aydınlatarak tedavi eder ve cildinizin pH dengesini geri kazandırır.

    1 çorba kaşığı elma sirkesini 2 tatlı kaşığı yeşil çay, 5 yemek kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı balla karıştırın.

    Talimatlar:

    1. Sirkeyi ve yeşil çayı bir kaseye alın ve iyice karıştırın. Şimdi kaseye şeker ekleyin ve iyice karıştırın.

  • Sonuna balı koyun ve kalın bir hamur oluşturana kadar karışımı karıştırın.

  • Bu yüz maskesini uygulayın ve yaklaşık 15 dakika bekletin.

  • Ilık suyla iyice durulayın.

    • Bu yüz maskesi tarifini haftada bir veya iki kez kullanın.

    PORTAKAL KABUĞU MASKESİ

    Portakal kabuğu sebum salgısını kontrol eder ve kollajen üretimini artırır ve hasarlı cildin onarılmasına yardımcı olur. Portakal kabuğunda bulunan retinol, doğal bir eksfoliye görevi görür ve cilt hücrelerini yeniler, bu da sivilce izlerinin tedavisinde yardımcı olur.

    İhtiyacınız olan tek şey 1 yemek kaşığı kuru portakal kabuğu tozu ve 1 tatlı kaşığı süt.

    Talimatlar:

    1. Kalın bir macun oluşturmak için malzemeleri karıştırın.

    2. Yüz paketini uygulayın ve 10 dakika bekletin.

    3. Soğuk suyla durulayın.

    Görünür sonuçlar için bu tedaviyi haftada iki kez uygulayın.

    TARÇIN VE BAL MASKESİ

    Tarçın, anti bakteriyel özelliklere sahiptir ve cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Bal sivilceden zarar görmüş cildi onarırken nem sağlar.

    1 tatlı kaşığı toz tarçın alıp 2 tatlı kaşığı balla karıştırın.

    Talimatlar:

    1. Bu yüz maskesini ıslak cilde uygulayın ve 10-15 dakika bekletin.

    2. Ilık suyla durulayın.

    En iyi sonuçlar için bu ilacı haftada iki kez kullanın.

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