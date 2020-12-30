Sivilce maskesiyle sorunları kökünden çözeceksiniz! Karbonatı balla karıştırıp...

Kadın erkek demeden yaş gözetmeden her insanı etkileyen sivilceler birçok farklı problem sonucu ortaya çıkabiliyor. Hal böyle olunca bu cilt sorunu sivilce nasıl geçer, sivilce maskesi nasıl yapılır, sivilce izinden nasıl kurtulurum sorularını da gündeme getiriyor.

Sivilce giderici maskeler, ara sıra meydana gelen bir stres atışı veya kronik bir sivilce sorunu olsun, her tür sivilceyi tedavi etmenin etkili ve oldukça basit bir yoludur. Ek olarak, sivilce maskesiyle bu sorunu tedavi etmek, iltihabı azaltabilir ve etkilenmeyen yüzün diğer bölgelerine zarar vermeden bakterileri öldürebilir. Hadi gelin doğal sivilce maskesi nasıl yapılır bakalım.

SİVİLCE MASKESİ TARİFİ

Karbonatla hazırlanan bu sivilce maskesi tarifi oldukça doğal olduğundan yüzünüze gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz.

1 tatlı kaşığı limon

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı karbonat

SİVİLCE MASKESİ NASIL YAPILIR?

Küçük bir kaseye limon suyu, bal ve karbonat ekleyin. Sivilce giderici maske için karışımı iyice karıştırın ve yüzünüze ve boynunuza uygulayın. Gözünüzün yakınındaki bölgeden kaçının. Bunu cildinize sürün ovmayın. 15 dakika sonra maskeyi ılık suyla, ardından soğuk suyla çıkarın. Evde hazırlayabileceğiniz bu tarifle sivilce izlerinden eser kalmadığını göreceksiniz.