Sivilce: Neden olur, nasıl geçer?

Sivilce, kırmızı ya da siyah nokta şeklinde veya deri altında bir kist şeklinde görülebilir. Genellikle ergenlik çağlarında ortaya çıkan bu durum farklı nedenlerden ötürü her yaştan bireyde oluşabilir. Tedavi ile durdurulabilen ve yok edilebilen bu problem hiç müdahale edilmezse veya bilinçsizce müdahale edilirse ciltte kalıcı izler de bırakabilir. Sivilce nasıl oluşur konusuna gelince; cilt gözeneklerimizde sebum adı verilen ve yağ bezlerinin oluşturduğu bir madde bulunur. Sebum cilde kayganlık verir ve cildi korur. Ancak yağ ve ölü hücreler ciltteki gözenekleri tıkarsa bu madde dışarı atılamaz ve bunun sonucunda da sivilceler (akne vulgaris) oluşur. SİVİLE NEDEN OLUR? 1. FAZLA YAĞ ÜRETİMİ Cildimizin yüzeyi en çok yağ bulunan kısımdır. O yüzden bu problem de en çok yüz, boyun ve sırtta görülür. Saç diplerinde aşırı miktarda yağ ve ölü deri hücreleri birikimi olduğunda bu, maksimum seviyede yağ üretimi anlamına gelir. Bu yağların bir araya gelmesi sonucu da akne vulgaris oluşur. 2. TIKANMIŞ GÖZENEKLER Vücut, ölü deri hücreleri oluşturdukça sebum miktarı da artar ve saç diplerinde birikerek gözeneklerin tıkanmasına yol açar. Bu da bakterilerin oluşması için elverişli bir ortam demektir. Bakteri miktarı arttıkça da vücudunuzda bu iltihaplı şişlikler oluşur.

3. HORMONLAR Sivilce problemi en çok ergenlik çağlarında görülür. Bunun nedeni ise salgılanan testosteron hormonu oranının artması. Bu hormon erkeklerde penis büyümesi ve gelişmesine, kızlarda ise kas oluşumuna katkıda bulunur. Testosteron seviyesi arttıkça da cildin ihtiyacından daha fazla sebum oluşur. 4. İLAÇLAR Kullanılan bazı ilaçlar sivilce oluşumunu artırır. Androjen, lityum ve kortikosteroid içeren ilaçlar bunlardan bazılarıdır. Eğer bu tür ilaçlardan kullanıyorsanız ve cilt problemi yaşıyorsanız doktorunuza danışarak muadili bir ilaca geçiş yapabilirsiniz. Ancak kendi kendinize ilaç değiştirmek veya tedaviyi yarım bırakmak doğru değildir. 5. BESLENME Beslenme alışkanlığının ciltteki bu problemi etkileyip etkilemediği hala tartışılır. Bazı uzmanlar yağlı ve tuzlu yiyeceklerin bir etkisi olduğunun kanıtlanmadığını savunurlar. Ancak yakın zamanda yapılan çalışmalar bazı gıdaların sivilcelerin artmasında rol oynadığını gösteriyor. Bu gıdalar ise; süt ve süt ürünleri, krema, fast food, insülin direnci olanlar için de fazla şeker ve karbonhidratlı yiyecekler.

SİVİLCE NASIL GEÇER? 1. İLAÇ Reçetesiz alınabilecek ilaçlar olduğu gibi doktor gözetiminde kullanabileceğiniz reçeteli ilaçlar da vardır. Bunlar daha güçlü ve etkili ilaçlardır ve etki etme süreleri 4-8 hafta arasında değişir. Cildi daha sorunlu bir birey için antibiyotik tedavisi de uygulanabilir. Herkes için farklı bir tedavi yolu izlenir. Sizin için uygun olan bir ilaç başkasının cilt problemine etki etmeyebilir. Bu yüzden başka birinden duyduğunuz bir ilacı kullanmadan önce mutlaka bir cilt doktoruna muayene olmanız gerekir. 2. LİMON Sivilce problemi için evde kendiniz uygulayabileceğiniz doğal yöntemler de mevcut. Limon da bunlardan biri. C vitamini açısından zengin olan limon sivilcelerinizin kurumasını sağlar. Bir parça pamuğu taze sıkılmış limon suyuna batırın ve gece yatmadan önce cildinizdeki sorunlu bölgenin üzerine sürün. Ya da bir çorba kaşığı limon suyuyla bir çay kaşığı toz tarçını karıştırın ve yine gece yatmadan önce sorunlu bölgelere sürün. Sabah ılık suyla cildinizi yıkayın. Ancak hassas bir cilde sahipseniz bu yöntemi uygulamayın.

3. BUHAR BANYOSU Buhar cildiniz için oldukça faydalıdır. Gözenekleri açar ve cildin nefes almasını sağlar. Bunun için büyük bir kabı kaynar su ile doldurun ve başınızın üstünü bir havlu yardımıyla kapatarak buharın doğrudan yüzünüze gelmesini sağlayın. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın ve yağsız bir nemlendirici sürün. 4. SARIMSAK Sarımsak güçlü bir antioksidan ve antiseptiktir, ayrıca içeriğinde bulunan sülfür sayesinde ciltteki bu problemin daha çabuk iyileşmesini sağlar. Bir diş taze sarımsağı ikiye bölün. Sarımsağı etkilenen bölgelerin üzerine sürün ve 5 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayın. 5. KABARTMA TOZU Kabartma tozu da sivilce problemi için etkili bir yöntemdir. Cildinizdeki ölü hücrelerden ve fazla yağdan kurtulmanızı sağlar. Bir çay kaşığı kabartma tozu ve biraz limon suyunu karıştırarak macun kıvamına getirin. Cildinizi yıkayın ve kurulamadan nemli bir şekilde bırakın. Hazırladığınız karışımı etkilenen bölgelere sürün ve kurumasını bekleyin. Ancak birkaç dakikadan fazla cildinizde bırakmayın, bu tahrişe neden olabilir. Kuruduktan sonra ılık suyla durulayın. Bu işlemi her gün tekrar edebilirsiniz.

6. ÇAY AĞACI YAĞI Çay ağacı yağının bu tarz cilt problemlerine neden olan bakterileri yok etmesini sağlayan anti bakteriyel bir özelliği vardır. Ayrıca cildi yatıştırır, kızarıklık ve enfeksiyonun azalmasını sağlar. Bir pamuğu çay ağacı yağına batırın ve ilgili bölgenin üzerine sürün. 15-20 dakika bekleyip yüzünüzü durulayın. Diğer bir yöntem ise, bir kaşık aloe vera jelinin içine birkaç damla çay ağacı yağı damlatıp karıştırın. 20 dakika bekleyin ve sonra cildinizi durulayın. İltihaplı sivilce nasıl geçer diye düşünenler bu işlemi uygulayabilir. Ancak hassas bir cilde sahipseniz bu yöntemleri uygulamaktan kaçının. 7. KÜKÜRTLÜ SABUN Kurutucu ve antibakteriyel özellikleri sayesinde kükürtlü sabun cilt problemlerinin tedavisinde çok faydalıdır ve zararlı mikroorganizmaların oluşumunu engeller. Peeling etkisi sağlayarak cilt altında kalan akne ve siyah nokta gibi oluşumları cilt üzerine çıkmadan kurutur. Ancak kuru bir cilde sahipseniz kullanmanız önerilmez çünkü cildinizi daha da kurutacaktır. Eczane ve aktarlardan alabileceğiniz bu doğal sabunu her gün kullanabilirsiniz.