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Sivilceden geriye kalan izler nasıl geçer?

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sivilce hemen hemen her cilt tipinin en büyük problemi olarak karşımıza çıkar. Sivilcenin oluşumunun yanında iyileşmesi de estetik ve sağlık açısından oldukça meşakkatli bir süreçtir. Sivilce bakımının hijyenik yapılmaması; akne içindeki iltihabın yayılmasına neden olarak sivilce oluşumunun artmasına yol açabilir.

Sivilceden geriye kalan izler nasıl geçer?

Sivilcenin kaşınması ya da sıkılması nedeniyle izler ve lekeler ortaya çıkabilir. Bu iz ve lekeler psikolojik ve fiziksel açıdan huzursuzluk yaratabilir. Sivilceden geriye kalan iz ve lekelerden kurtulmak için iğneli lazer, kimyasal peeling, radyofrekans ya da IPL lazer gibi derinlemesine tedavi eden tıbbi yöntemleri kullanabilirsiniz. Aynı zamanda piyasada sivilce izlerini yok etmek için birçok bakım ürünü ve ilaç da bulunuyor.

Tüm bu kimyasal yöntemlerin yanı sıra; evde hazırlanabilecek doğal bakım maskeleri ile sivilce iz ve lekelerine elveda denilebilir. İşte, sivilce lekelerinden kurtulmak için kullanabilecek bakım kürlerine dair merak edilen bütün detaylar...

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SİVİLCE İZLERİNDEN KURTULMAK İÇİN BAKIM KÜRLERİ

Sivilce iz ve lekelerinden kurtulmak için herkesin evinde bulunan malzemeleri kullanarak kolayca bakım kürü hazırlayabilirsiniz.

Gül Suyu + Bal + Şeker + E Vitamini

110 ml gül suyunu, 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı şeker ve 2 yemek kaşığı E vitamini ile bir kapta karıştırın. Karışıma pamuğu batırarak yüzünüze uygulayın. 5 dakika yüzünüzde bekletin ve ılık su ile durulayın.

Limon + Bal

1 yemek kaşığı limon suyu ve 2 yemek kaşığı balı bir kap içinde karıştırın. Ardından bu karışımı 3-4 dakika boyunca kaynatın. Ilıklaşan karışımı sivilcenin yoğun olduğu bölgelere direkt olarak uygulayın. 15 dakika bekletin ve ılık su ile temizleyin.

Bal + Elma

4 elmayı rendeleyin ve içine 4 yemek kaşığı bal ekleyin. Bu iki ürünü homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın. Sonrasında yüzünüze yuvarlak hareketler ile uygulayın ve 10-15 dakika arasında bekletin. Ardından su ile yıkayıp temizleyin.

Maden Suyu + Elma Sirkesi

1 fincan maden suyu ve 1 fincan elma sirkesini karıştırın. Karışımı sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez sivilcelerin olduğu bölgeye pamuk ile sürün. Yarım saat bekledikten sonra ılık su ile yıkayabilirsiniz.

Lavanta Kürü

4-5 gram lavantayı 1.5 su bardağı su ile bir cezveye koyun. Kısık ateşte yaklaşık 15 dakika boyunca kaynatın ve taşmamasına özen gösterin. Kaynattıktan sonra bir köşeye alarak biraz soğumasını bekleyin. Ilık hale geldikten sonra lavantaları süzün ve kalan suyu için.

Patates

Patates içindeki nişasta sayesinde sivilce izlerini tedavi eder. 4-5 adet patatesi rendeleyin ve bir tülbentin içine koyun. Tülbenti iyice sıkın ve suyunu çıkartın. Arta kalan suyu sorunlu bölgeye sürerek 20 dakika boyunca bekleyin. Sonrasında ılık su ile temizleyin.

Yoğurt + Limon Suyu + Yulaf Ezmesi

2-3 yemek kaşığı yoğurda, 5 damla limon suyu ve 1 tatlı kaşığı yulaf ezmesi ekleyerek karıştırın. Sonrasında bu karışımı yüzünüzün tamamına uygulayın. 15-20 dakika bekledikten sonra soğuk su ile yüzünüzü yıkayarak temizleyebilirsiniz.

Karbonat + Su

1-2 çay kaşığı karbonat ile yarım su bardağı suyu temiz bir kapta karıştırın. Macun kıvamına gelen karışımı yüzünüze uygulayın. 15-20 dakika bekledikten sonra ılık su ile ovalayarak temizleyebilirsiniz.

Limon Suyu + Yumurta Akı

1 çay kaşığı limon suyu ve 1 yumurtanın akını bir kapta karıştırın. Ardından karışımı yüzünüze sürün 15-20 dakika bekletin. Bekleme süresi dolduktan sonra maskeyi ılık su yardımıyla temizleyin.

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