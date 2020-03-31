Sivilcelere elveda! İşte o yöntemler...

Sivilceler birçok insanın korkulu rüyasıdır. Beklemediğiniz zamanlarda, beklenmedik yerlerde çıkarak moralinizi bozabilir. Yağlı ve tıkanık gözeneklerde ortaya çıkan sivilceleri yok etmek için uzun zaman ve yüklü miktar para harcamak gerekir. Kesin çözüm gibi gözüken antibiyotikli ilaçlar çeşitli yan etkileriyle vücudunuza büyük zararlar verebilir. Evde yapacağınız düşük maliyetli ve doğal yöntemlerle ilaç kullanmadan sivilcelerinizden kurtulabilirsiniz.
Nohut tanesi kadar diş macununu akneli bölgenin üzerine sürmek sivilcelerinizi hızlı bir şekilde kurutmanızı sağlar. Bu yöntemi evde pratik bir şekilde uygulayarak sivilcelerinizden kurtulabilirsiniz. Ancak miktarın çok olmamasına dikkat etmeli ve çok sık uygulamamalısınız.
Biberiye bitkisinin içindeki özler, sivilce ve akne oluşumundaki bakterileri yok etme özelliğine sahiptir. Aloe vera yağı ile birlikte kullanıldığında cilt üzerindeki iltihapları temizleyerek daha temiz bir cilde sahip olmanızı sağlar. Ekonomik ve etkili bir yöntem olan biberiye yağını şu şekilde kullanabilirsiniz:
Bir yemek kaşığı kadar aloe vera ile 5-6 damla biberiye yağını karıştırın.
Yumuşak hareketlerle karışımı yüzünüze sürün.
Biberiye yağı karışımını düzenli olarak kullandığınızda yüzünüzdeki değişimi fark edeceksiniz.
Bir diş sarımsağı soyarak ezin. İltihaplı sivilcenizin üzerine sürerek 20 dakika kadar bekletin. Daha sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın. Sarımsak içindeki antioksiden maddeler sivilcenin çıkmasına neden olan bakterileri temizleyerek cildi arındırır.
Karbonatın içindeki antiseptik maddeler sivilcenin içindeki bakterileri yok eder. Az miktarda karbonatı suyla karıştırın. Macun haline gelen karbonatı sivilcelerinizin üzerine sürüp 5 dakika kadar bekletin. Ardından ılık suyla yüzünüzü durulayın. Karbonat maskesi iltihaplı sivilce üzerine sürülebildiği gibi, sivilce izlerinin üzerine de sürülebilir. Bu şekilde kullanıldığında ciltteki ölü deriyi temizleyerek yeni hücre oluşumunu hızlandırır.
Sivilceleri en hızlı kurutma yöntemlerinden biri de yumurta beyazını cilde sürmektir. Bir adet yumurtayı kırarak sarısını ve beyazını ayırın. Beyaz kısmını yüzünüze yedirerek sürün. 20-25 dakika kadar yüzünüzde bekleteceğiniz yumurta beyazını soğuk suyla durulayın. Sivilce sorunlarınıza çare olan bu yöntem, aynı zamanda da yaşlanmayı yavaşlatarak daha genç görünmenizi sağlar.
Tam bir C Vitamini deposu olan limon, tüm cilt tipleri için uygundur. Cilde sağlıklı ve canlı bir görünüm kazandıran limon, içindeki sitrik asit sayesinde ciltteki ölü deriyi temizler. Limon gözenekleri küçülterek akneli bölgedeki kızarıklığı giderir. Yarım limonu bir kabın içine sıkarak pamuk yardımıyla yüzünüze sürün. Gece boyunca yüzünüzde kalan limonu, sabah uyandığınızda ılık su yardımıyla temizleyin. Sivilceler için pratik ve kullanışlı bir yöntem olan limon, sade bir şekilde kullanıldığı gibi birçok doğal malzemeyle de karıştırılarak kullanılabilir.
a) LİMON + TARÇIN
2 yemek kaşığı kadar limon suyu içine, bir kaşık tarçın ilave edin. İyice karıştırarak yüzünüze dairesel hareketlerle sürün. Karışımı 15-20 dakika yüzünüzde bekleterek ılık suyla durulayın.
b) LİMON + SALATALIK
1 adet salatalığı püre haline getirerek içine 1 adet limonun suyunu sıkıp karıştırın. Karışımı sivilceli bölgenin üzerine sürerek 15-20 dakika kadar bekleyin. Ardından ılık suyla yüzünüzü yıkayın.
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