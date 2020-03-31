Sivilcelere elveda! İşte o yöntemler...

Sivilceler birçok insanın korkulu rüyasıdır. Beklemediğiniz zamanlarda, beklenmedik yerlerde çıkarak moralinizi bozabilir. Yağlı ve tıkanık gözeneklerde ortaya çıkan sivilceleri yok etmek için uzun zaman ve yüklü miktar para harcamak gerekir. Kesin çözüm gibi gözüken antibiyotikli ilaçlar çeşitli yan etkileriyle vücudunuza büyük zararlar verebilir. Evde yapacağınız düşük maliyetli ve doğal yöntemlerle ilaç kullanmadan sivilcelerinizden kurtulabilirsiniz.

DOĞAL YÖNTEMLER İLE SİVİLCELERDEN NASIL KURTULURSUNUZ?

DİŞ MACUNU KULLANIN

Nohut tanesi kadar diş macununu akneli bölgenin üzerine sürmek sivilcelerinizi hızlı bir şekilde kurutmanızı sağlar. Bu yöntemi evde pratik bir şekilde uygulayarak sivilcelerinizden kurtulabilirsiniz. Ancak miktarın çok olmamasına dikkat etmeli ve çok sık uygulamamalısınız.

BİBERİYE YAĞI İLE SİVİLCELERE SON!

Biberiye bitkisinin içindeki özler, sivilce ve akne oluşumundaki bakterileri yok etme özelliğine sahiptir. Aloe vera yağı ile birlikte kullanıldığında cilt üzerindeki iltihapları temizleyerek daha temiz bir cilde sahip olmanızı sağlar. Ekonomik ve etkili bir yöntem olan biberiye yağını şu şekilde kullanabilirsiniz: