KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Sivilcelere elveda! İşte o yöntemler...

Sivilcelere elveda! İşte o yöntemler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Varlığı, öz güveninizi zedelemek için tek başına yeterli bir sebep olan sivilcelerden kurtulmak belki de şu anki en büyük hedefiniz. İş toplantısında, arkadaş buluşmalarında insanların yüzünüze dikkatli bakmasını istemiyorsanız bu sivilcelerden hızlı ve doğal bir şekilde nasıl kurtulursunuz? İşte birbirinden etkili yöntemler...

Sivilcelere elveda! İşte o yöntemler...

Sivilceler birçok insanın korkulu rüyasıdır. Beklemediğiniz zamanlarda, beklenmedik yerlerde çıkarak moralinizi bozabilir. Yağlı ve tıkanık gözeneklerde ortaya çıkan sivilceleri yok etmek için uzun zaman ve yüklü miktar para harcamak gerekir. Kesin çözüm gibi gözüken antibiyotikli ilaçlar çeşitli yan etkileriyle vücudunuza büyük zararlar verebilir. Evde yapacağınız düşük maliyetli ve doğal yöntemlerle ilaç kullanmadan sivilcelerinizden kurtulabilirsiniz.

DOĞAL YÖNTEMLER İLE SİVİLCELERDEN NASIL KURTULURSUNUZ?

  1. DİŞ MACUNU KULLANIN

Nohut tanesi kadar diş macununu akneli bölgenin üzerine sürmek sivilcelerinizi hızlı bir şekilde kurutmanızı sağlar. Bu yöntemi evde pratik bir şekilde uygulayarak sivilcelerinizden kurtulabilirsiniz. Ancak miktarın çok olmamasına dikkat etmeli ve çok sık uygulamamalısınız.

  1. BİBERİYE YAĞI İLE SİVİLCELERE SON!

Biberiye bitkisinin içindeki özler, sivilce ve akne oluşumundaki bakterileri yok etme özelliğine sahiptir. Aloe vera yağı ile birlikte kullanıldığında cilt üzerindeki iltihapları temizleyerek daha temiz bir cilde sahip olmanızı sağlar. Ekonomik ve etkili bir yöntem olan biberiye yağını şu şekilde kullanabilirsiniz:

Bir yemek kaşığı kadar aloe vera ile 5-6 damla biberiye yağını karıştırın.
Yumuşak hareketlerle karışımı yüzünüze sürün.
Biberiye yağı karışımını düzenli olarak kullandığınızda yüzünüzdeki değişimi fark edeceksiniz.

  1. SİVİLCELERE SARIMSAK TEDAVİSİ

Bir diş sarımsağı soyarak ezin. İltihaplı sivilcenizin üzerine sürerek 20 dakika kadar bekletin. Daha sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın. Sarımsak içindeki antioksiden maddeler sivilcenin çıkmasına neden olan bakterileri temizleyerek cildi arındırır.

  1. KARBONAT MASKESİ

Karbonatın içindeki antiseptik maddeler sivilcenin içindeki bakterileri yok eder. Az miktarda karbonatı suyla karıştırın. Macun haline gelen karbonatı sivilcelerinizin üzerine sürüp 5 dakika kadar bekletin. Ardından ılık suyla yüzünüzü durulayın. Karbonat maskesi iltihaplı sivilce üzerine sürülebildiği gibi, sivilce izlerinin üzerine de sürülebilir. Bu şekilde kullanıldığında ciltteki ölü deriyi temizleyerek yeni hücre oluşumunu hızlandırır.

  1. HER DERDE DEVA: YUMURTA BEYAZI

Sivilceleri en hızlı kurutma yöntemlerinden biri de yumurta beyazını cilde sürmektir. Bir adet yumurtayı kırarak sarısını ve beyazını ayırın. Beyaz kısmını yüzünüze yedirerek sürün. 20-25 dakika kadar yüzünüzde bekleteceğiniz yumurta beyazını soğuk suyla durulayın. Sivilce sorunlarınıza çare olan bu yöntem, aynı zamanda da yaşlanmayı yavaşlatarak daha genç görünmenizi sağlar.

  1. İÇİNDE SİHİR VAR: LİMON

Tam bir C Vitamini deposu olan limon, tüm cilt tipleri için uygundur. Cilde sağlıklı ve canlı bir görünüm kazandıran limon, içindeki sitrik asit sayesinde ciltteki ölü deriyi temizler. Limon gözenekleri küçülterek akneli bölgedeki kızarıklığı giderir. Yarım limonu bir kabın içine sıkarak pamuk yardımıyla yüzünüze sürün. Gece boyunca yüzünüzde kalan limonu, sabah uyandığınızda ılık su yardımıyla temizleyin. Sivilceler için pratik ve kullanışlı bir yöntem olan limon, sade bir şekilde kullanıldığı gibi birçok doğal malzemeyle de karıştırılarak kullanılabilir.

a) LİMON + TARÇIN

2 yemek kaşığı kadar limon suyu içine, bir kaşık tarçın ilave edin. İyice karıştırarak yüzünüze dairesel hareketlerle sürün. Karışımı 15-20 dakika yüzünüzde bekleterek ılık suyla durulayın.

b) LİMON + SALATALIK

1 adet salatalığı püre haline getirerek içine 1 adet limonun suyunu sıkıp karıştırın. Karışımı sivilceli bölgenin üzerine sürerek 15-20 dakika kadar bekleyin. Ardından ılık suyla yüzünüzü yıkayın.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek
Göz altı morluklarından kurtulmak çok kolay! 5 dakikada çözümGöz altı morluklarından kurtulmak çok kolay! 5 dakikada çözüm
Kızamık belirtileri nelerdir? Özellikle çocuklarda kızamık hastalığına dikkat! Kızamık belirtileri nelerdir? Özellikle çocuklarda kızamık hastalığına dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sivilceden kurtulma yöntemler, cilt bakımı,

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

Kampanyaya büyük destek: Hepimiz...

Kampanyaya büyük destek: Hepimiz...

Sivilce izleri hemen yok oluyor! Günde 10 dakika...

Sivilce izleri hemen yok oluyor! Günde 10 dakika...

Yağlı ciltlere elveda! 6 maddelik bakım ile kurtuluş reçetesi...

Yağlı ciltlere elveda! 6 maddelik bakım ile kurtuluş reçetesi...

Göz altı morluklarından kurtulmak çok kolay! 5 dakikada çözüm

Göz altı morluklarından kurtulmak çok kolay! 5 dakikada çözüm

Makyaj fırçalarındaki o tehlike! Kurtulmanın yolları...

Makyaj fırçalarındaki o tehlike! Kurtulmanın yolları...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

En kolay şekil alan kısa saç modelleri!

En kolay şekil alan kısa saç modelleri!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yüzdeki lekeler nasıl geçer? İşte 5 doğal tarif

Yüzdeki lekeler nasıl geçer? İşte 5 doğal tarif

Kendilerini olduğu gibi kabul ediyorlar

Kendilerini olduğu gibi kabul ediyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meğer o durum saç dökülmesine sebep oluyormuş...

Meğer o durum saç dökülmesine sebep oluyormuş...

Göz altı morluklarından kurtulmak çok kolay! 5 dakikada çözüm

Göz altı morluklarından kurtulmak çok kolay! 5 dakikada çözüm

Pürüzsüz bir cilt için cilt bakım kürleri

Binlerce lira cebinizde kalsın! Pürüzsüz cilt için doğal cilt bakım kürleri...

Makyaj fırçaları nasıl temizlenmeli?

Makyaj fırçalarındaki o tehlike! Kurtulmanın yolları...

Sivilceden geriye kalan izler nasıl geçer?

Sivilce izleri hemen yok oluyor! Günde 10 dakika...

Pürüzsüz dudaklar için dudak bakım kürleri

Pürüzsüz dudak herkes için mümkün! İşte doğal bakım kürleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.