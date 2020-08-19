Sivilceleri çıkmadan söndürmenin doğal yolları! Limon, yumurta ve aspirin ile...

Sivilcelerin pek çok farklı sebebi olabilir. Sürekli olarak yenen atıştırmalıklar, düzensiz beslenme alışkanlığı, yanlış kullanılan makyaj malzemeleri, cildin düzenli temizlenmemesi ya da hormonal bozukluklar... Bu gibi pek çok sebeple zamanla cildiniz eski pürüzsüzlüğünü kaybedebilir. Yüzünüzde, boynunuzda ya da vücudunuzun herhangi bir yerinde çıkan sivilcelerden kurtulmanız mümkün. İşte bazı doğal yöntemler...

DOĞAL YÖNTEMLER İLE YÜZÜNÜZ TERTEMİZ OLSUN

Cildinizin pürüzsüz olması için pek çok farklı ürün kullanırsınız. Bu ürünlerin birçoğu temiz içerikli değil. Zaman zaman bu ürünler, içerisinde bulunan kimyasallar yüzünden beklenenin tersine bir etki yaratabiliyor. Sivilceleri azaltmak yerine onların artmasına sebep oluyor. İşte tüm bu kimyasallardan uzak durarak uygulayabileceğiniz bazı basit ve doğal yöntemleri sizin için derledik.