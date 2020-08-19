Sivilceleri çıkmadan söndürmenin doğal yolları! Limon, yumurta ve aspirin ile...

Sivilcelerin pek çok farklı sebebi olabilir. Sürekli olarak yenen atıştırmalıklar, düzensiz beslenme alışkanlığı, yanlış kullanılan makyaj malzemeleri, cildin düzenli temizlenmemesi ya da hormonal bozukluklar... Bu gibi pek çok sebeple zamanla cildiniz eski pürüzsüzlüğünü kaybedebilir. Yüzünüzde, boynunuzda ya da vücudunuzun herhangi bir yerinde çıkan sivilcelerden kurtulmanız mümkün. İşte bazı doğal yöntemler...
DOĞAL YÖNTEMLER İLE YÜZÜNÜZ TERTEMİZ OLSUN
Cildinizin pürüzsüz olması için pek çok farklı ürün kullanırsınız. Bu ürünlerin birçoğu temiz içerikli değil. Zaman zaman bu ürünler, içerisinde bulunan kimyasallar yüzünden beklenenin tersine bir etki yaratabiliyor. Sivilceleri azaltmak yerine onların artmasına sebep oluyor. İşte tüm bu kimyasallardan uzak durarak uygulayabileceğiniz bazı basit ve doğal yöntemleri sizin için derledik.
Sivilcelerde belki de en çok kullanılan ürünlerden biri ''diş macunu''. Diş macununu elinize mercimek tanesi kadar sıkmalısınız. Ardından bu macunu yüzünüzde kızarıklar olan, sivilce çıkacağını fark ettiğiniz bölgelere yavaş yavaş sürmelisiniz. Bu şekilde 15-20 dakika kadar macunu yüzünüzde bekletin. Macun bu süre içerisinde sivilcelerinizi kurutur. Ardından yüzünüzü soğuk su ile durulayın.
Bir başka yöntem ise aspirin ve limon suyu karışımı. Eczaneden temin edebileceğiniz herhangi bir aspirin bu karışımı hazırlamak için yeterli olur. 1 tane aspirin ile 1 çay kaşığı limon suyunu birleştirin. İyice karıştırarak aspirinin erimesini sağlayın. Eriyen aspirini bir pamuk ya da kulak çöpü yardımıyla sivilcelerin bulunduğu bölgelere uygulamalısınız. Ardından 20 dakika kadar bekletip suyla durulayın. Bu yöntem 2 ile 3 saat aralığında sivilcelerinizin tamamını yok etmeyi vadediyor. Denemeye değer!
Bir başka doğal ürün ise yumurtanın beyazı. Yumurta sadece mutfakta kullanılmıyor! Pek çok farklı alanda kullanılan yumurta bu sefer de cildinizi temizlemede yer alıyor. Yumurtanın beyazını bir kasenin içerisine koyun. Ardından beyazını sivilcelerin üzerine elinizle masaj yaparak uygulayın. Yüzünüzde bunu yaklaşık 20-25 dakika bekletin. Ardından bol su ile yüzünüzü durulayın. Yumurta beyazı sivilceleri kurutur.
Temizlikte sık sık ev hanımlarının tercihi olan beyaz sirke cilt temizliğinde de önemli bir role sahip. Beyaz sirkeyi pamuğa dökerek cildinizi temizleyin. Bu şekilde sivilcelerin içerisinde bulunan iltihap daha kolay dışarıya çıkar. Sizin sıkmanıza ve cildinizde iz kalmasına gerek kalmaz.
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