Sivilceleri kurutuyor, dişleri beyazlatıyor! Oksijenli su bakın daha neler yapıyor?

Oksijenli suyu birçok kimyasal açıcıdan daha az zararlı olduğu için, kuaförünüzün onayıyla saç rengini açmakta kullanabilirsiniz.

H202 olarak da adı geçen bu kimyasal madde genellikle sadece küçük yaraları dezenfekte etmek ya da kumaşları beyazlatmak için kullanılsa da, birçok farklı alanda başarılı çözümlere yol açar. İşte oksijenli suyun kullanıldığı diğer alanlar:

Oksijenli suyu cildi temizlemek ve sivilceleri kurutmak için kullanabilirsiniz.

8. Nasırları iyileştirir.

Eşit miktarda sıcak suyu ve oksijenli suyu karıştırıp ayaklarınıza batırabilir, nasırlarınızı tedavi edebilirsiniz.

9. Kulak temizliğini sağlar.

Kulak çubuğuna birkaç damla oksijenli su damlatıp kulağınızı temizleyin. Daha sonra dilerseniz bu işlemi zeytinyağı ile devam ettirip, su ile durulayabilirsiniz.

10. Parazitleri ve keneleri öldürür.

Deride hasara yol açan parazit ve keneleri temizleyebilirsiniz.

Mutfak & Banyo

11. Fayans ve döşemeleri temizler.

Oksijeni direkt olarak kirli ve lekeli fayanslarınızın üzerine uygulayabilirsiniz.

12. Fayans aralarını beyazlatır.

Bir miktar oksijenli suyu un ile karıştırarak macun elde edin. Bu macunu fayans aralarına sürüp bir gece boyunca streç film ile kapayın. Ertesi gün su ile yıkayarak durulayın.

13. Klozetleri temizler.

Bir miktar oksijenli suyu klozete dökerek 30 dakika bekletin. Daha sonra ılık su ile durulayabilirsiniz.

14. Küvetleri ve duşa kabinleri temizlemede yardımcı olur.