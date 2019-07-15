Sivilceleri kurutuyor, dişleri beyazlatıyor! Oksijenli su bakın daha neler yapıyor?

H202 olarak da adı geçen bu kimyasal madde genellikle sadece küçük yaraları dezenfekte etmek ya da kumaşları beyazlatmak için kullanılsa da, birçok farklı alanda başarılı çözümlere yol açar. İşte oksijenli suyun kullanıldığı diğer alanlar:
Güzellik & Sağlık
1. Küçük yaraları dezenfekte eder.
Oksijenli suyu antiseptik yapısından dolayı yaraları dezenfekte etmekte kullanabilirsiniz.
2. Saçların rengini açar.
Oksijenli suyu birçok kimyasal açıcıdan daha az zararlı olduğu için, kuaförünüzün onayıyla saç rengini açmakta kullanabilirsiniz.
3. Dişleri beyazlatır.
Karbonat ile karıştırıp dişteki lekeleri temizleyerek beyazlatabilirsiniz.
4. Ağız bakımını sağlar.
Oksijenli su ile gargara yapıp, ağız içindeki bakterileri öldürüp, ağız kokusunu temizleyebilirsiniz.
5. Diş fırçalarını dezenfekte eder.
Diş fırçalarındaki bakterileri temizlemek için fırçalarınızı oksijenli suya batırabilirsiniz.
6. Tırnakların rengini açar.
Hava alamamaktan kaynaklanan sararmış tırnaklarınızın rengini açabilirsiniz.
7. Sivilceleri kurutur.
Oksijenli suyu cildi temizlemek ve sivilceleri kurutmak için kullanabilirsiniz.
8. Nasırları iyileştirir.
Eşit miktarda sıcak suyu ve oksijenli suyu karıştırıp ayaklarınıza batırabilir, nasırlarınızı tedavi edebilirsiniz.
9. Kulak temizliğini sağlar.
Kulak çubuğuna birkaç damla oksijenli su damlatıp kulağınızı temizleyin. Daha sonra dilerseniz bu işlemi zeytinyağı ile devam ettirip, su ile durulayabilirsiniz.
10. Parazitleri ve keneleri öldürür.
Deride hasara yol açan parazit ve keneleri temizleyebilirsiniz.
Mutfak & Banyo
11. Fayans ve döşemeleri temizler.
Oksijeni direkt olarak kirli ve lekeli fayanslarınızın üzerine uygulayabilirsiniz.
12. Fayans aralarını beyazlatır.
Bir miktar oksijenli suyu un ile karıştırarak macun elde edin. Bu macunu fayans aralarına sürüp bir gece boyunca streç film ile kapayın. Ertesi gün su ile yıkayarak durulayın.
13. Klozetleri temizler.
Bir miktar oksijenli suyu klozete dökerek 30 dakika bekletin. Daha sonra ılık su ile durulayabilirsiniz.
14. Küvetleri ve duşa kabinleri temizlemede yardımcı olur.
Küvet ya da duşa kabine bir miktar oksijenli su dökün. 30 dakika beklettikten sonra sıcak su ile durulayabilirsiniz.
15. Güveleri temizler.
Güvelerin olduğu bölgeye bir miktar oksijenli su püskürtüp çoğalmalarını engelleyebilirsiniz.
16. Cam yüzeyleri parlatır.
Aynaları ve cam yüzeyleri parlatmak için bir miktar oksijenli su kullanıp temiz bir bezle silebilirsiniz.
17. Tezgahları dezenfekte eder.
Tezgahların üzerini bir miktar oksijenli su ile silip ılık su ile durulayabilirsiniz.
18. Bulaşık süngerlerini ve mutfak bezlerini temizler.
Kirli bulaşık süngerlerini ve mutfak bezlerini oksijenli suya yatırarak 30 dakika bekletip temizleyebilirsiniz.
19. Kesme tahtalarınızı temizler.
Özellikle tavuk ve balık gibi çiğ ürünlerden sonra kesme tahtalarınızı oksijenli su ile silebilirsiniz.
20. Sebze ve meyvelerinizi dezenfekte eder.
Taze sebze ve meyvelerinizin üzerine biraz oksijenli su püskürtüp temiz su ile durulayabilirsiniz.
Ev ve Özel Kullanım
21. Çamaşırları beyazlatır.
Bir bardak oksijenli suyu deterjanınızla karıştırın. Beyazlatmak istediğiniz çamaşırları bu karışımın içinde 15-20 dakika bekleterek beyazlatabilirsiniz.
22. Doğal lekeleri (ter, kan, kahve vb.) çıkarır.
İki ölçü oksijenli su ile bir ölçü bulaşık deterjanını karıştırıp lekelere uygulayabilirsiniz.
23. Kumaşlardaki kokuları çıkarır.
Oksijenli suyu sirke ile karıştırıp koku yapan bölgelere sıkabilirsiniz.
24. Halı ve kilimleri temizler.
Lekeli halı ve kilimlere oksijenli su uygulayabilirsiniz. (Oksijenli su renk açtığından bu yöntemi önceden daha küçük bir alanda denemeniz gerekebilir)
25. Matara, soğutucu kutu ve sefer kaplarını temizler.
Bir miktar oksijenli suyu kullandığınız mutfak eşyalarına sıkarak dezenfekte edebilirsiniz.
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