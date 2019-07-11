Sivilceleri yüzünden depresyona girdi şimdi tüm kadınları 'gerçek' yüzlerini göstermeye davet ediyor

ABD San Jose'de yaşayan 33 yaşındaki Kat Neubrand, 30 yaşından sonra yüzünde kistik akne ve sivilce geliştirmeye başladı. Cilt problemini gizlemek içinse yoğun makyaj ve Instagram filtrelerinin arkasına saklanıyordu.

Ancak şimdi genç kadın cilt pozitifliğini artırmak için tüm kadınları doğal yüzlerini kucaklamaya ve Instagram filtrelerini bırakmaya davet ediyor.

Kat yaşadığı durum hakkında şöyle konuşuyor: 'İlk başta depresyona girdim. Ve kendime sordum, neden bu bana oluyor, sivilce için fazla yaşlı değil miyim? Sivilcelerimden çok rahatsızdım. Sürekli makyaj yapıyor, kendimi sosyal medyada başka biri gibi gösteriyordum. Ancak artık gerçek yüzümü Instagram'da paylaşmaya karar verdim. Fotoğraflarımı düzenlemeye devam etmek istemedim. Bu korkunçtu ama bunu yapmalıydım. Biliyorum ki benim gibi cilt problemi yaşayan birçok kadın var. Sivilceleri yüzünden depresyona giren, endişe duyan birçok kadın. Güzel olmak için filtrelere ve photoshop'a ihtiyacınız yok.

Gerçekçi olmayan güzellik ideallerini kovalamayı bırakmamız gerekiyor, çünkü toplum güzel olmanın ne olduğunu bildiğini düşünüyor. ‘Filtreler ve photoshop sadece bizim için daha fazla güvence yaratır. Bir maskenin arkasına saklanmamızı sağlıyorlar çünkü toplumun güzellik kalıbına uyduğumuzu düşünmüyoruz. Farklılık güzeldir. Kusurlarınız sizi güzelleştirir.'

Kat, cildinin iyileşmesi için şimdi doktor kontrolünde doğum kontrol hapı ve bazı sivilce ilaçları kullanıyor.



