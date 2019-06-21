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Sivilcem var diye üzülmeyin! Çalışmaya göre, sivilcesi olan kişiler daha geç yaşlanıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 21.06.2019 15:48 | Son Güncelleme

Sabahları ruh halimizi bozabilecek pek çok şey var ve yüzünüzde birkaç sivilceyi görmek kuşkusuz en kötü sürprizlerden biri. Ancak şimdi biraz olsun morali düzeltecek bir çalışma var. Buna göre sivilceleri olan kişiler akranlarına göre daha genç görünüyor. Nasıl mı? Cevabı haberimizde.

Sivilcem var diye üzülmeyin! Çalışmaya göre, sivilcesi olan kişiler daha geç yaşlanıyor

Sivilceleriniz sizi rahatsız ediyor olsa da arkadaşlarınızdan daha genç görünme hissi mutlu edebilir. Aknesi-sivilcesi olan kişilerin yaşıtlarına göre daha genç görünmesi ve daha geç yaşlanması bilim insanlarının yaptığı araştırmaların sonuçlarına dayanıyor.

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Geçtiğimiz yıllarda Sertap Erener'in uyguladığı Telomer tedavisi ülkemizde oldukça gündem olmuştu. Telomeri, ayakkabı bağcığının ucunda bulunan plastik uçlar olarak düşünebilirsiniz. Plastik başlıklar bağcıkların yırtılmasını önler telomerler de aynı şeyi yapar: kromozomların parçalanmasını önler. Bir hücre bölündüğünde telomerleri kısalır. Telomer kısaldıkça kromozomları zamanla koruyamaz hale gelir sonrasında hücreler bölünemezler ve ölürler.

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Yapılan çalışmaya göre ise sivilce ve aknelerden muzdarip olan kişilerin daha uzun telomerlere sahip olduğu açıklandı. Bin 205 ikiz kadın üzerinde yürütülen çalışma sonucunda elde edilen bu sonuç, akneli ciltlerin yaşlanmaya, kırışıklıklara karşı içten gelen bir savunma mekanizması olduğunu gösteriyor.

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Anket sonuçlarına göre, ikizlerin yaklaşık dörtte birinde akne problemleri vardı. Ayrıca diğer kadınlardan çok daha uzun telomerlere sahiplerdi.

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Araştırmayı yapan bilim insanları, daha fazla çalışmaya ihtiyaç duydularını ancak aknesi olan kadınların uzun telomer ve daha yavaş yaşlanma arasında bir bağlantı olduğunu söylüyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
telomer sivilce

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