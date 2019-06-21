Sivilcem var diye üzülmeyin! Çalışmaya göre, sivilcesi olan kişiler daha geç yaşlanıyor

Sivilceleriniz sizi rahatsız ediyor olsa da arkadaşlarınızdan daha genç görünme hissi mutlu edebilir. Aknesi-sivilcesi olan kişilerin yaşıtlarına göre daha genç görünmesi ve daha geç yaşlanması bilim insanlarının yaptığı araştırmaların sonuçlarına dayanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Sertap Erener'in uyguladığı Telomer tedavisi ülkemizde oldukça gündem olmuştu. Telomeri, ayakkabı bağcığının ucunda bulunan plastik uçlar olarak düşünebilirsiniz. Plastik başlıklar bağcıkların yırtılmasını önler telomerler de aynı şeyi yapar: kromozomların parçalanmasını önler. Bir hücre bölündüğünde telomerleri kısalır. Telomer kısaldıkça kromozomları zamanla koruyamaz hale gelir sonrasında hücreler bölünemezler ve ölürler.

Yapılan çalışmaya göre ise sivilce ve aknelerden muzdarip olan kişilerin daha uzun telomerlere sahip olduğu açıklandı. Bin 205 ikiz kadın üzerinde yürütülen çalışma sonucunda elde edilen bu sonuç, akneli ciltlerin yaşlanmaya, kırışıklıklara karşı içten gelen bir savunma mekanizması olduğunu gösteriyor.