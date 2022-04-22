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Sivilcesiz bir cilt için bunları bilmeniz gerekiyor

22.04.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivilce ciltte en rahatsız edici görünümlerden biri. Genellikle ergenlik çağında çıksa da her yaştan insanda belirli nedenlere bağlı olarak zaman zaman sivilce artışı görülebiliyor. Sivilcelerin geçmesi için öncelikle altında yatan nedeni bulmak gerekiyor. Sivilcelerinizin neden çıktığını bilmiyorsanız bu haberi okuyabilirsiniz.

Sivilcesiz bir cilt için bunları bilmeniz gerekiyor

Sivilceli cilt istenmeyen görünümlere sebep oluyor. Özellikle önemli günlerden önce çıkan sivilceler kişilerde oldukça problemlere neden oluyor. Sivilcelerin geçmesi için üzerlerine yapılan yanlış müdahaleler cilt lekesine neden oluyor. Sivilcelerin çıkmasını önlemek ve çıkan sivilcelerin neden oluştuğunu öğrenmek bu sürecin daha etkili çözülmesini sağlıyor.

SİVİLCE ÇIKMAMASI İÇİN

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  • Cildi sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez kirden arındırmak gerekmektedir.
  • Cilt bakımının kesinlikle aksatılmaması önemlidir. Cildin reaksiyon gösterdiği ürünlerden uzak durulmalıdır.
  • Çıkan bir sivilce kesinlikle sıkılmamalıdır.
  • Sivilceleri kapatmak için yoğun içerikli fondötenler kullanılmamalıdır.
  • Cilde fondöten uygulanması halinde eve dönüldüğü anda fondöten temizlenmelidir.
  • Makyajla uyunmamalıdır.
  • Yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

SİVİLCEYE NEDEN OLAN ETKENLER

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Sivilce oluşumunun neden kaynaklandığının tespit edilmesi tedavisi için oldukça önemlidir. Yeme içmeye bağlı olan sivilce problemleri genel olarak çene bölgesinde görülmektedir. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde sivilce yapan besin neyse tüketilmemelidir. Yemeye bağlı olan sivilceler kendiliğinden kaybolmaktadır. Bu süreç içerisinde sivilcelerin ellenmemesi ve cildin temiz tutulması gerekmektedir. Kullanılan ürünün içeriğine bağlı olarak oluşan sivilcelenmeler ise isilik tarzındadır. Ciltte yanaklarda dahil olmak üzere ürünün kullanıldığı bölgelerde çıkabilmektedir. Cildin ürünün içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye reaksiyon göstermesi ardından oluşmaktadır. Bu durumda ürünün kullanımına son verilmesi gerekmektedir. Cilt yüzeyinde oluşan büyük ve beyaz sivilceler hormonal bir sorundan kaynaklanmaktadır. Bu tarz sivilcelerin evde kolaylıkla geçirilmesi mümkün değildir. Sivilcelenmenin neden kaynaklandığının bulunması için mutlaka bir dermatoloğa başvurmak gerekmektedir. Yoğun ve iltihaplı sivilcelerin kesinlikle sıkılmaması oldukça önemlidir.

BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANMAYIN

Oluşan sivilce problemi için doktor tavsiyesi ile ilaç kullanılabilir. Gerekli görülmesi halinde doktorun yazdığı ilaç haricinde cilt temizliğine de dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu aşamada bilinçsizce sivilce ilaçları alınmamalıdır. Bir başkasının sivilcelerini geçiren herhangi bir ilaç herkeste aynı etkiyi göstermediğinden bilinçsiz kullanımdan uzak durulmalıdır. Sivilceler hormonal olabileceği gibi strese bağlıda olabilmektedir. Karaciğer ile ilgili oluşan sorunlar cilt yüzeyinde sivilce oluşumuna neden olabildiğinden kan testi yapılabilmektedir. Tüm bu işlemler için ise uzman bir dermatoloğa başvurmak ve cilt şikayetlerini detaylı şekilde anlatmak gerekmektedir.


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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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