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    4. Sivilceyi ne geçirir? Sivilceyi en hızlı ne yok eder?

    Sivilceyi ne geçirir? Sivilceyi en hızlı ne yok eder?

    23.12.2023 18:13 | Son Güncelleme:
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    Sivilce sorunu, birçok kişide bazı dönemlerde ortaya çıkabilen bir cilt problemidir. Özellikle ergenlik döneminde bazı cilt tipleri sivilceye daha meyillidir. Bu durum çözülmediğinde; gerek okul, gerek iş, gerek ise özel hayatta özgüven eksikliğinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bunun sonucunda da psikolojik kökenli problemler yaşanabilir. Sivilce oluşumuna neden olan birçok faktör bulunur. Bu faktörleri bulmak ve ona uygun tedavi yöntemlerini uygulamak önemlidir. Peki, sivilceyi ne geçirir?

    Sivilceli bir cilde sahip olmak birçok kişi için önemli bir sorundur. Günümüzde birçok kişinin cilt ile alakalı en büyük sorunlarından biri sivilce ve sivilcelerden kalan izlerdir. Özellikle beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan sivilceler çok sinir bozucu olmaktadır. Bu ani ve beklenmedik zamanlarda çıkan sivilcelerden hızlı bir şekilde kurtulmanın bazı doğal yolları vardır. Ancak her şeyde olduğu gibi bu tür yöntemleri uygulamadan önce bir cilt hekimine danışılması gerekebilir.

    Sivilceyi ne geçirir?

    Sivilce vücudun birçok noktasında çıkan bir cilt rahatsızlığı olarak bilinir. Özellikle yüz bölgesinde çıkan sivilceler insanları görünüm yönünden çok rahatsız eder. Kimi sivilce türleri ise hem şiş hem de içi iltihaplı olduğundan kişilerin ağrı çekmesine bile neden olabilir. Cilt yüzeyinin hemen orta bölümünde yağ salgısı işlevini yerine getiren kanallar bulunur. Bu kanallar çeşitli sebeplerden kaynaklı tıkandığında yağ salgılama işlevi bozulur ve sivilceler meydana çıkmaya başlar. Cilt altında birikmeye başlayan yağ salgısı ilerleyen zamanlarda gözeneklerin de tıkanmasına sebebiyet verir. Bu durum neticesinde de sivilcelerin yanı sıra siyah noktalar da oluşmaya başlamaktadır.

    Akne olarak da bilinen sivilcelerin yüz bölgesinde çıkmasının birçok farklı nedeni olabilir. Kimi sivilceler yanlış beslenmeden kaynaklı olabilirken kimisi ise başka bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Bu noktada sivilceyi en çok ne geçirir konusu karşımıza çıkabilir. Sivilceyi geçiren ve tekrar oluşmamasını sağlayan birçok tedavi metodu vardır. Kimi yöntemler evde yapılabilecek basit yöntemlerden oluşurken kimisi ise daha kapsamlıdır ve doktor gözetiminde olması gerekir. Genel olarak sivilceye neden olan unsurlar ise şu şekildedir:

    • Hormon seviyesindeki inişli çıkışlı değişimler (ergenlik, gebelik, âdet dönemi vb.)
    • Kullanılan bazı ilaçlar
    • Cildin gerektiğinden fazla yağ üretmeye başlaması
    • Cildin yeterince kirden ve yağdan arındırılmaması
    • Sivilce sıkma gibi alışkanlıkların var olması
    • Gözeneklerin çeşitli nedenlerden kaynaklı tıkanması

    Sivilceyi en hızlı ne yok eder?

    Sivilcenin meydana gelmesinde birçok farklı unsur vardır. Gebelik döneminden kaynaklı olabileceği gibi cildin çok fazla sebum üretmesi de sivilce oluşumuna zemin hazırlayabilir. Bunların yanı sıra stres, her sağlık sorununun baş düşmanlarından biridir. Stresli ortamda çalışmak, stresli bir hayata sahip olmak gibi durumlar da yüz bölgesinde sivilcelerin çıkmasına neden olabilir. Sivilcelerin uzun süre var olması ve hiç geçmemesi karşısında alanında uzman bir cilt doktoruna görünülmesinde yarar vardır. Buna ek olarak hormonal değişiklikler gibi altta yatan başka sağlık sorunları olabilir.

    Hiçbir sağlık sorunu yoksa, stresten kaynaklıysa veya cilt çok fazla yağ ürettiği için sivilce oluyorsa o zaman evde uygulanabilecek bazı yöntemler tercih edilebilir. Bu noktada sivilceyi en hızlı ne geçirir konusunu ele almak gerekir. Özellikle beklenmedik zamanlarda yüzde beliren sivilceler oldukça sinir bozucu olduğundan bu sivilcelerden kurtulmak için bazı yöntemler denenebilir. Bu yöntemlerden biri sivilceyi hızlı bir şekilde kurutan ürünleri sivilceli bölgeye uygulamaktır. Ancak bu yöntemler çok hassas ya da alerjik bir cilt yapısına sahip olan kişilerde bazı reaksiyonların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden bu tür ürünleri yüze uygulamadan önce cilt uzmanına danışılması büyük önem taşır. Sivilce kurutucu olarak bilinen ve yaygın olarak kullanılan bazı doğal malzemeler şunlardır:

    • Buz
    • Limon
    • Aloe vera
    • Elma sirkesi
    • Karbonat
    • Bal
    • Hindistan cevizi yağı

    Sivilce nasıl geçer?

    Sivilce yaygın olarak yüz bölgesinde görülse de vücudun birçok noktasında çıkabilir. Bir sabah uyanıldığında yüzde sivilce görmek herkes için son derece rahatsız edici bir durumdur. Bu noktada cilt bakımının es geçilmemesi ve sivilce oluşumunu engelleyen temiz içerikli ürünlerin kullanılması önemlidir. Stres başta olmak üzere yanlış cilt bakımı ürünlerinin kullanılması, hormonal bozukluklar, güneşe maruz kalma, mevsimsel değişiklikler gibi birçok unsur sivilcenin oluşumunda oldukça etkilidir. Sivilce kadın erkek fark etmeksizin her yaşta görülebilen bir cilt sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Genetik yönden yatkınlık da sivilcenin oluşmasında ayrı bir sebep olarak belirtilebilir.

    Yüz bölgesinde görülen sivilcelerin patlatılması yanlıştır. Bu durum sivilce izlerine neden olabilir. Sivilcelerin yanı sıra, bir de sivilce izlerini geçirmeye çalışmak daha da karmaşık bir hâl alabilir. Sivilcelerin geçmesi için uygulanan birçok tedavi yöntemi mevcuttur. En doğru tedavi yöntemini şüphesiz ki cilt doktorları verecektir. Cilt doktorunun önerdiği tedavilere ek olarak, evde de uygulanabilecek basit yöntemler vardır. Ancak bu yöntemleri uygularken doktora danışmak oldukça önemli bir konudur. Günümüzde sivilceleri hızlı bir şekilde kurutan birçok ürün vardır. Bu ürünleri doktor onayı alarak kullanmak mümkündür.

    Sivilceye ne iyi gelir?

    Yüz bölgesinde görülen sivilcelerden hızlı bir şekilde kurtulmanın en basit yollarından biri buz uygulamasıdır. Buz şişliği aldığından ve ağrıyı azalttığından cilde iyi gelmektedir. Limon suyu, gül suyu gibi doğal malzemelerde sivilcelerin kurutulmasında etkilidir. Bu malzemeleri tonik gibi kullanmak hem sivilcelere iyi gelmekte hem de cildin kirden ve yağdan temizlenmesinde etkili olmaktadır. Bunun yanı sıra bazı antibiyotikli kremlerden de faydalanılabilir. Antibiyotikli kremler, içerisinde bulunan bazı maddelerden dolayı sivilcede meydana gelen iltihabın geçmesinde etkilidir. Kremlerin yanı sıra jel ya da losyon formunda olan ve sivilcelere iyi gelen ürünler de mevcuttur. Bu tür ürünleri kullanmadan önce uzman bir hekim görüşü alınması ayrı bir önem taşır.

    Daha ileri derecede olan sivilceler için ise farklı tedavi seçeneklerinden yararlanılmaktadır. Bu tedavi yöntemlerinden biri lazer, bir diğeri ise fototerapi metodudur. Fototerapi uygulamasında sivilceye sebep olan bakterilerin giderilmesi hedeflenirken, lazer uygulamasında ise şişlik ve kızarıklık gibi sorunların ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Sivilceler bazen basit nedenlerden kaynaklı olabileceği gibi kimi zaman da bazı sağlık problemlerini işaret ediyor olabilirler. Bu yüzden geçmeyen, uzun süren ve zaman içerisinde giderek şiddetlenen sivilcelerde uzman bir doktora gidilmesi çok önemlidir.

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