Temizlik suyuna daha iyi temizlesin ve güzel koksun diye eklenen fazla miktardaki yüzey temizleyici, zeminde kalıntı bırakarak istenmeyen bir sonuç oluşturabiliyor. Üstelik bu hata, yerlerin daha çabuk kirlenmesine de yol açabiliyor.

Ev temizliğinde ferah bir koku ve pırıl pırıl zeminler elde etmek isteyen pek çok kişi, temizlik kovasına bol miktarda deterjan eklemeyi tercih ediyor. Ancak daha fazla temizlik ürünü kullanmak, her zaman daha iyi sonuç almak anlamına gelmiyor. Özellikle konsantre yüzey temizleyicilerin önerilen miktardan fazla kullanılması, zemin üzerinde ince bir ürün tabakası oluşmasına neden olabiliyor. İlk bakışta temiz görünen yüzeyler, kuruduktan sonra ayak altında yapışkan bir his bırakabiliyor.

Peki, yerler silindikten sonra neden yapış yapış oluyor ve bu sorunun önüne geçmek için nelere dikkat etmek gerekiyor?

TEMİZLİK SUYUNA FAZLA DETERJAN EKLEMEYİN

Yerlerin silindikten sonra yapışkan hale gelmesinin en yaygın nedenlerinden biri, temizlik suyuna gereğinden fazla yüzey temizleyici eklenmesi.

Temizlik ürünleri, belirli oranlarda seyreltilerek kullanılmak üzere hazırlanıyor. Üreticinin önerdiği miktarın üzerine çıkıldığında ise zemindeki ürün kalıntılarının tamamen uzaklaştırılması zorlaşabiliyor.

Özellikle yoğun kıvamlı ve konsantre temizleyiciler, fazla kullanıldıklarında yüzeyde ince bir tabaka bırakabiliyor. Bu tabaka, zemin kuruduktan sonra ayak altında yapışkanlık hissedilmesine neden olabiliyor.

Daha temiz ve güzel kokulu bir ev elde etmek için kovaya fazladan deterjan dökmek yerine, ürünün ambalajında belirtilen kullanım miktarına dikkat etmek gerekiyor.

YERLERİN DAHA ÇABUK KİRLENMESİNE NEDEN OLABİLİR

Zeminde kalan deterjan kalıntıları yalnızca yapışkanlık hissi oluşturmakla kalmayabiliyor. Tamamen uzaklaştırılmayan temizlik ürünü, toz ve kirin yüzeye daha kolay tutunmasına da yol açabiliyor.

Bu nedenle yeni silinen yerlerin kısa süre sonra yeniden kirlenmesi, bazen kullanılan deterjan miktarıyla ilişkili olabiliyor. Özellikle sık sık silinen zeminlerde ürün kalıntılarının birikmesi, zamanla mat ve bulanık bir görünüme de neden olabiliyor. Böyle durumlarda zemini tekrar tekrar deterjanla silmek, sorunu çözmek yerine daha da artırabiliyor.

PASPASIN KİRLİ OLMASI DA ETKİLİ

Yerlerin yapış yapış olmasının tek nedeni fazla deterjan kullanılması değil. Kirli paspaslar ve uzun süre değiştirilmeyen temizlik suyu da zeminde istenmeyen kalıntılar bırakabiliyor.

Özellikle geniş alanları tek kova suyla temizlemek, silme işlemi sırasında kirin zemine yeniden taşınmasına neden olabiliyor. Bu nedenle temizlik suyunun kirlendikçe değiştirilmesi ve paspasın düzenli olarak temizlenmesi önem taşıyor. Ayrıca paspasın fazla ıslak olması, özellikle ahşap ve laminat yüzeylerde istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor.

YAPIŞ YAPIŞ OLAN ZEMİN NASIL TEMİZLENİR?

Yerleri sildikten sonra yapışkanlık hissediyorsanız öncelikle zeminde deterjan kalıntısı bulunup bulunmadığını değerlendirebilirsiniz. Bunun için zemin türüne uygun, temiz ve hafif nemli bir mikrofiber paspasla küçük bir alanı yeniden silmek yardımcı olabilir.

Bu işlem sırasında yeni bir deterjan eklemek yerine, zeminin üreticisinin izin verdiği temizlik yöntemini uygulamak daha doğru olacaktır. Fayans gibi suya dayanıklı yüzeylerde uygun şekilde nemli bir paspas kullanmak kalıntıların uzaklaştırılmasına yardımcı olabilir.

Ancak laminat ve ahşap parkelerde fazla su kullanmaktan kaçınılmalı, paspas iyice sıkılmalı ve yüzey uzun süre ıslak bırakılmamalıdır. Yapışkanlık devam ediyorsa zemine uygun bir temizlik ürününün doğru oranda kullanılması veya zemin üreticisinin bakım önerilerine başvurulması gerekebilir.

SİRKE VE KARBONAT HER ZEMİN İÇİN UYGUN DEĞİL

Ev temizliğinde sıkça önerilen sirke ve karbonat gibi malzemeler, her yüzey için güvenli olmayabilir. Özellikle doğal taş yüzeylerde asitli ürünler aşınmaya ve matlaşmaya neden olabilir. Bazı ahşap ve kaplamalı zeminlerde de uygun olmayan temizlik malzemeleri koruyucu yüzeye zarar verebilir.

Bu nedenle yapışkanlığı gidermek amacıyla temizlik suyuna rastgele malzemeler eklemek yerine, zemin türüne uygun ürünler tercih edilmeli. Farklı temizlik kimyasalları da birbiriyle karıştırılmamalıdır.

YERLERİ SİLERKEN BU HATALARDAN KAÇININ

Zeminlerin temizlendikten sonra yapışkan kalmaması için birkaç basit alışkanlığa dikkat etmek yeterli olabilir:

Temizlik suyuna önerilen miktardan fazla yüzey temizleyici eklemeyin.

Konsantre ürünleri ambalaj talimatlarına uygun şekilde seyreltin.

Kirlenen temizlik suyunu değiştirmeden bütün evi silmeyin.

Paspası düzenli olarak yıkayın ve temiz tutun.

Ahşap ve laminat yüzeyleri gereğinden fazla ıslatmayın.

Zeminde ürün kalıntısı oluştuysa yüzey türüne uygun yöntemle temizleyin.

Farklı temizlik ürünlerini birbiriyle karıştırmayın.