Sivilceyi sirke ile geçirmeyi denediniz mi?

Sağlık için sayısız faydası bulunan elma sirkesi, ekonomik olması ve kozmetik ürünlerde kullanılan kimyasallardan uzak tutması açısından cilt temizliği ve sivilce problemlerinde iyi bir tercih olacaktır.2

Elma sirkesi, sivilce oluşumuna neden olan tıkalı gözenekleri temizlediği, cildin yağ üretimini dengelediği için sivilcenin önlenmesinde kullanılabilir.

Asidik ve yağlı özellikte olması nedeniyle insan cildi sivilce oluşumuna yatkındır. Elma sirkesi ise antibakteriyel olması nedeniyle ciltteki bakterilerin temizlenmesinde etkin olur.

Ciltte sirke kullanırken dikkat edilecekler

Elma sirkesi asitli olduğu için cildi tahriş etme riskine karşı su ile inceltilerek kullanılmalıdır. Sirkeyi düzenli olarak kullanmak da tedavi için olmazsa olmazlardandır.

Nasıl kullanılacak?

Öncelikle organik olması faydalı olan elma sirkesini 1/3 oranında suyla karıştırıp inceltin. Sonra bir parça pamuğa az miktarda elma sirkesi damlatın ve sivilcelerin olduğu bölgelere tampon yapın. Bu şekilde 10 dakika bekleyin ve cildinizi ılık suyla yıkayın. Sirke, sivilcelerin olduğu bölgelerdeki fazla yağı emeceğinden sivilce tedavisini hızlandıracaktır.