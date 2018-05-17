KADIN

Sivilceyi sirke ile geçirmeyi denediniz mi?

Gökçe Şanlı Gökçe Şanlı
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 17.05.2018 23:19 | Son Güncelleme

Günlük yaşantımızda zayıflama, cilt bakımı, ev temizliği gibi bir çok alanda kullandığımız sirkeyi sivilce tedavisinde denediniz mi?

Sivilceyi sirke ile geçirmeyi denediniz mi?

Sağlık için sayısız faydası bulunan elma sirkesi, ekonomik olması ve kozmetik ürünlerde kullanılan kimyasallardan uzak tutması açısından cilt temizliği ve sivilce problemlerinde iyi bir tercih olacaktır.2

Elma sirkesi, sivilce oluşumuna neden olan tıkalı gözenekleri temizlediği, cildin yağ üretimini dengelediği için sivilcenin önlenmesinde kullanılabilir.

Asidik ve yağlı özellikte olması nedeniyle insan cildi sivilce oluşumuna yatkındır. Elma sirkesi ise antibakteriyel olması nedeniyle ciltteki bakterilerin temizlenmesinde etkin olur.

Ciltte sirke kullanırken dikkat edilecekler

Elma sirkesi asitli olduğu için cildi tahriş etme riskine karşı su ile inceltilerek kullanılmalıdır. Sirkeyi düzenli olarak kullanmak da tedavi için olmazsa olmazlardandır.

Nasıl kullanılacak?

Öncelikle organik olması faydalı olan elma sirkesini 1/3 oranında suyla karıştırıp inceltin. Sonra bir parça pamuğa az miktarda elma sirkesi damlatın ve sivilcelerin olduğu bölgelere tampon yapın. Bu şekilde 10 dakika bekleyin ve cildinizi ılık suyla yıkayın. Sirke, sivilcelerin olduğu bölgelerdeki fazla yağı emeceğinden sivilce tedavisini hızlandıracaktır.

Elma sirkesinin cilde faydaları

Güneşten kaynaklı lekelerin tedavisinde etkilidir. Güneşe uzun süreli maruz kalma sonucunda ortaya çıkan güneş lekelerinin yok edilmesinde kullanılabilir.

Su ile karıştırılan elma sirkesi, nasır tedavisinde etkindir. Fazla kalın deri tabakası olmayan nasırlarda düzenli uygulamayla incelme hatta yok olma görülmektedir.

Hem yağlı, hem de kuru ciltlerde, cildin ph dengesini kurmaya yardımcıdır.

Soğan suyu ile karıştırılıp cilde uygulandığında, yaşlılıktan kaynaklı cilt lekelerinin hafiflemesini sağlar.

Elma sirkesi, saç derisinde oluşmuş ve yer etmiş kepek oluşumunu önlemeye yönelik kullanılmaktadır 3 ölçek su ile 1 ölçek elma sirkesini karıştırıp saç diplerine uygulayabilirsiniz.

Tırnak mantarı tedavisinde kullanılır. Hasta olan tırnağın üzerine gün içinde düzenli olarak elma sirkesi uygularsanız sorunun giderildiğini göreceksiniz

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sivilceye sirke sürmek cilt bakımı

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