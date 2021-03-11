Sivrihisar cinayeti davasına karar çıktı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde tartıştığı eşini evlerinin bahçesinde 21 bıçak darbesiyle öldüren Hicazi Sülükoğlu, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Hicazi Sülükoğlu (64) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. ‘Eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan Hicazi Sülükoğlu, karardan önce son savunmasında önceki ifadelerini tekrar ederek eşini kendisini keserle tehdit ettiği için öldürdüğünü söyledi.

İyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulandı

Mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan tutuklu sanık Hicazi Sülükoğlu’nu, ‘eşi kasten öldürme’ suçundan iyi hal ve haksız tahrik indirimiyle birlikte 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olayın geçmişi

Olay, Sivrihisar ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Kavakdibi Sokak’ta gerçekleşti. Hicazi Sülükoğlu ile bir süre önce evlendiği eşi Aynur Sülükoğlu (47) arasında evlerinin bahçesinde tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle iddialara göre, Aynur Sülükoğlu yerden aldığı keserle eşinin üstüne yürüdü. Bu esnada Hicazi Sülükoğlu da bir bıçak alarak eşine saldırdı. Öfkeli koca karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Hicazi Sülükoğlu polisi arayarak teslim oldu ve cinayeti itiraf etti.

