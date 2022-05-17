Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sivrisinek ısırığı için evde doğal bitkisel tedavi var mı?

Boylarından daha çok gürültü çıkarabilen bu hayvanların açık ara en sinir bozucu yaratıklar olduğunu söylemek mümkün. 100 milyon yıldan fazladır yaşayan ve dünyanın en eski canlılarından biri olan sivrisineklerin, sesleri kadar ısırdıkları bölgelerde yarattıkları kaşıntıyla birlikte gelen kızarıklıklar ve şişlikler de oldukça rahatsız edicidir. Sıtma, sarı humma, Nil humması gibi hastalıkları bulaştırma riskine rağmen, sivrisinek sokmaları genellikle tehlikesizdir. Kaşıntı ve kabarıklık dışında bir sorun oluşmaz. Ancak alerjisi olan kişilerin sivrisinekler tarafından ısırılması tehlikeli olabilir.

Sivrisinek Isırığı Neden Şişer?

İnsan vücudunda bir başka canlı tarafından ısırılan yerler genellikle şişer. Sivrisinek ısırığı nasıl anlaşılır? Sivrisinek ısırığı kırmızı bir pul gibi olur büyüklüğü ısıran sivrisineğin cinsine göre değişir. Isırılan bölgede mercimek büyüklüğünden neredeyse bir çay tabağı büyüklüğüne kadar kabarıklık görülebilir. Bununla birlikte şiddetli bir kaşınma hali de söz konusudur. Bilindiği gibi sadece dişi sivrisinekler başka canlıların kanıyla beslenir. Dişi sivrisineklerin üremek için kanda bulunan proteine ihtiyaçları vardır. Sivrisinekler ısırma sırasında kanın pıhtılaşmasını engelleyen bir madde salgılarlar. İşte insan vücudu buna reaksiyon verir. Bu maddeye karşı verilen tepki sonucunda da ısırılan bölgede şişlik oluşur.

Sivrisineklerden Korunmak İçin Ne Yapılabilir?

Sivrisinek ısırığına maruz kalmamak için ilk yapılması gereken sivrisineklerden korunmak. Ne yazık ki yaz ayları için böyle bir durumun tam anlamıyla gerçekleşebileceğini söylemek mümkün değil. Bu nedenle, bazı tedbirler alınarak sivrisineklere daha az maruz kalmanın yolları denenebilir. Yerel yönetimler, kendi alanlarında sivrisineklerle mücadele etseler de, çoğu zaman bu uygulamalar sivrisineklerin üremelerine engel olmaz. Sivrisineklerin özellikle geceleri daha çok faaliyet gösterdiğini de eklemek lazım. Bu nedenle sivrisinekleri uzak tutacak yöntemler denenebilir. Öncelikle sivrisinek sokmaması için ne yapmalı, bunun üzerinde durmak lazım.

Sivrisineklerin evin içerisine girmesini engellemek için kapı ve pencerelere sık dokumalı tellerden sineklik yapmak çözümlerden biridir.

Yatakları cibinlik ile çevirmek, geceleri ortaya çıkan sinekler için çare olabilir.

Sivrisineklerin girebilecekleri yerlere sirke koymak uzaklaşmalarını sağlar.

Fesleğen de sivrisinek kovucu bitkiler arasındadır.

Sivrisinekler soğanın ve sarımsağın keskin kokusundan hoşlanmazlar.

Sivrisinekleri uzaklaştırmak için özel olarak üretilmiş ürünler kullanılabilir.

Tam olgunlaşmamış limon üzerine saplanan karanfiller sivrisinekleri uzaklaştırır.

Lavanta, biberiye, karanfil, çay ağacı, okaliptus gibi uçucu yağlar sivrisinek kovucu etkiye sahiptir. Bu yağlara batırılmış pamuklar evin belirli köşelerine konularak sineklerin uzaklaştırılması sağlanır.

Sivrisinekler nemli ciltleri daha çok tercih ettikleri için cilt her daim temiz ve kuru tutulmalıdır.

Ev etrafındaki oluklarda ve bahçe içerisinde birikmiş suları kurutmak gerekir.

Sivrisinekler koyu renkleri daha çabuk seçerler, açık renkli kıyafetler giyenler sivrisineklerin ilk tercihi olmazlar.

Sivrisinekler şafak vakti, akşamları ve geceleri daha çok beslenirler. Bu saatlerde önlemleri artırmak, sineklerden korunmak için daha etkili olur.

Sivrisinek Isırığına Ne İyi Gelir?

Koruyucu önlemlere rağmen sivrisinek ısırığı olmuşsa, birkaç yöntemle ısırılan bölgedeki rahatsızlık hissinin hafiflemesi sağlanabilir. Sivrisinek ısırığı şişliğine ne iyi gelir? Bu şişliği geçirmek için hemen hemen her evde bulunan birkaç malzeme kullanılabilir. Zehirli sivrisinek ısırığı durumunda ise en ideal müdahale tıbbi yardım almaktır.

Sivrisinek ısırığına iyi gelen evde uygulanabilecek doğal tedavi yöntemleri:

1. Buz

Buzun soğutma etkisi yeni oluşmuş ısırıklarda hemen etkisini gösterir. Buz yerine çok soğuk su veya dondurulmuş durumda herhangi başka bir malzeme de kullanılabilir. Soğuk, ısırılan bölgede uyuşma etkisi yapacağı için kaşıntıyı da engeller. Aynı zamanda sivrisineğin salyasına karşı vücudun tepki vermesini de engelleyeceği için şişliğin de önüne geçer.

Birkaç parça buz küpü ya bir havluya ya da direkt olarak ısırılan bölgeye bastırılır. Kompres ne kadar uzun tutulursa etkisi o kadar kuvvetli olur. On dakika kadar kompres yapmak yeterlidir.

2. Karbonat

Karbonat ile ilgili bilinenler her geçen gün güncelleniyor. Temizlikten, sağlığa kadar faydaları olan karbonat sivrisinek ısırıklarıyla mücadelede de etkili. Kabartma tozu, enfekte olmuş bölgedeki pH seviyesini dengeleyerek kaşıntının giderilmesini sağlar.

Bir miktar karbonat, bir bardak suda çözdürülür ve ortaya çıkan karışımla sivrisinek ısırığı olan bölge silinir. Bu yöntemle hazırlanmış karışım steril bir kapta taşınabilir. Bir başka yöntemse, karbonatı az miktarda suyla macun haline getirip sivrisineğin ısırdığı yere uygulamak. Beş on dakika kadar bekledikten sonra, soğuk ile durulama yapılabilir.

3. Aloe Vera

Cilt sorunlarında genellikle ilk akla gelen bitkilerden biri olan aloe veranın antiseptik özelliği vardır. Bitkiyle ısırılan bölgeye uygulama yapılması, kaşıntı, kızarıklık ve şişlik oluşmasını engeller. Cilde olan etkileriyle ilgili bilgiler yayıldıktan sonra, aloe vera bulmak daha da kolay hale geldi.

Ortadan ikiye kesilmiş aloe vera yaprağı veya içinden çıkarılan jelimsi sıvı, soğuyana kadar buzlukta bekletilir. Daha sonra çıkarılarak sivrisinek ısırığının üzerine sürülür. Rahatlatıcı etkisi hemen kendisini gösterecektir.

4. Limon

Sivrisinekleri kovucu etkisi olduğu kadar, ısırılan bölgeyi de rahatlatır. Limon, asidik yapısı ve iltihap önleyici özelliği sayesinde ısırık olan bölgede rahatlama sağlar.

Sivrisinek ısırığında limon kullanmak en zahmetsiz yöntemlerden biridir. Isırılan bölgeye limon suyu sıkmak, ya da limonun kabuğundan çıkan sıvıyı sürmek kaşıntıyı azaltır.

5. Nane

Nanenin ferahlatıcı etkisi sivrisinek ısırıklarına da iyi gelir. Nanenin aroması ısırığın olduğu bölgedeki hassasiyet duygusunu bastırır. Bu etkiyi görmek için taze nane kullanmak şarttır.

Nane yaprakları bir havan yardımıyla ezilir. Havan yoksa aynı işlemi görecek ve nane özünü çıkarabilecek bir alet kullanılabilir. Ardından hazırlanan lapa sivrisineğin ısırdığı bölgeye uygulanır.

6. Çay Ağacı Yağı

Çay ağacı yağı cilt rahatsızlıklarında kullanılan antiseptik özellikli uçucu yağlardan biridir. Aynı özelliği sivrisinek ısırıklarında da gösterir. Çay ağacı yağı kullanmadan önce, bu esansa karşı cildin duyarlılığı olup olmadığından emin olmak gerekir.

Çay ağacı yağı, bir parça pamuk yardımıyla sorunlu bölgeye uygulanır. Bu yağın durulanmasına gerek yoktur. Uçucu bir yağ olduğu için kısa zamanda ciltten uzaklaşacaktır.

7. Lavanta Yağı

Lavanta yağı sivrisinek kovucu etki gösterdiği gibi sinek ısırıklarından dolayı ortaya çıkan rahatsızlıkların giderilmesinde de etkilidir. Lavanta yağının sayısız faydası vardır. Lavanta çiçeğinden elde edilen bu yağ ile sinek ısırıkları problem olmaktan çıkar.

Lavanta yağı cilde doğrudan uygulanabilecek ender uçucu yağlardan biridir. Pamuk yardımıyla sinek ısırığının olduğu bölgeye sürülmesi halinde kısa sürede etkisini gösterir. Kokusu ağır gelirse su ile inceltilebilir.

8. Elma Sirkesi

Cilt hastalıklarında yoğun olarak kullanılan doğal ürünlerden biri de elma sirkesidir. Elma sirkesi, diğer sirkelere oranla cilt için daha sağlıklıdır. En iyi çözüm doğal elma sirkesiyle elde edilir.

Sivrisinek ısırıklarında elma sirkesini ısırık olan bölgeye doğrudan uygulamak mümkündür. Bunun yanı sıra elma sirkesi sulandırılarak da kullanılabilir.

Bebeklerde Sivrisinek Isırığına Ne İyi Gelir?

Bebek cildi yetişkin cildine göre daha hassastır. Sivrisinek ısırıklarına müdahale ederken, öncelikle bebeğin alerjik bir durumu olup olmadığına dikkat edilmeli. Kabarıklıklar genellikle içleri su dolu şekilde ortaya çıkar. Bununla birlikte bebekte nefes almakta zorluk, kurdeşen gibi durumlar da gözleniyorsa bu alerji işaretidir. Vakit geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.

Yetişkinlerde kullanılan yöntemlerin bazıları bebekler için zararlı olabilir. Öncelik bebekleri sivrisineklerden korumaktır. Ne yazık ki, bazı durumlarda ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, sivrisineklerle mücadele etmek o kadar kolay olmaz. Bebeklerin bulunduğu bölgelere sivrisineklerin yaklaşmasını önlemek için birkaç yöntem vardır. Bu yöntemlerden biri hazır olarak satılan sivrisinek kovucuları kullanmaktır. Ancak çoğu ebeveyn kovucuların içeriğinde bulunan kimyasallardan dolayı bunları kullanmayı tercih etmez. Bunun yerine doğal yöntemleri tercih ederler. Uçucu yağlardan ve bitki özlerinden elde edilen doğal sivrisinek kovucular yapılabilir. Bunlardan en çok bilineni lavanta yağıdır. Bir parça pamuğa batırılmış lavanta yağı, bebeğin uyuduğu odanın bir köşesine konulursa, sinekler kokudan rahatsız olup ortamdan uzaklaşır. Okaliptus, biberiye ve çay ağacı yağları da aynı yöntemle kullanılabilir. Önemli olan bebeğin bu kokulardan herhangi birine alerjisinin olmamasıdır. Bütün önlemlere rağmen bebek sivrisinek tarafından ısırılmışsa daha az asidik malzemeler tercih edilir. Bebek cildine uygulanacak her ürün için öncelikle alerji riski gözetilmelidir. Bunun için ilk başta küçük bir miktar ile başlayıp, cilt reaksiyon vermezse devam edilmesi gerekir.

1. Sabun

Bebeklerde güvenle kullanılabilecek bir üründür. Sıvı sabun değil kalıp sabun tercih edilir. Sıvı sabunlar bu durumlarda işe yaramaz. Sabun, ısırılan bölgeye sürüldükten sonra bir süre beklenir. Ardından durulanır. Bu işlem ısırıktan dolayı oluşan kaşıntı sorununu engeller. Bebek için kullanılan özel bir sabun varsa, o tercih edilebilir. Ya da doğal zeytinyağlı sabunlar kullanılabilir.

2. Karbonat

Bebeklerde sivrisinek ısırıklarına karşı güvenle kullanılabilecek malzemelerden biri de karbonattır. Uygulaması yetişkinlerde olduğu gibi yapılır. Macun haline getirilmiş karbonat veya karbonatlı su kullanılabilir.

3. Elma Sirkesi

Elma sirkesi de bebeklerde güvenle kullanılabilecek malzemelerden biridir. Yetişkinlerin aksine, bebeklerde kullanılırken inceltilmesi gerekir. Temiz bir su ile karıştırılacak elma sirkesi, bir pamuk yardımıyla ısırık olan bölgeye uygulanabilir. Elma sirkesinin direkt uygulanması bebek cildini tahriş edebilir.

Sivrisinek Kovucu Karışım

Sivrisinekleri vücuttan uzak tutmak için kullanılan birtakım ürünlere karşın, doğal yöntemlerle de sivrisineklerin uzaklaşmasını sağlayan karışımlar yapılabilir. Hazır satılan böcek kovucuların içinde bulunan kimyasallar açık yaralara, güneş yanıklarına, kesiklere zarar verdiği için bazı kişiler tarafından tercih edilmezler. Bunun için 5'er mililitre lavanta, okaliptus ve limon yağı bir litre su ile karıştırılır. Daha sonra püskürtmeli bir şişeye konulan bu sıvı, vücuda direkt uygulanabilir. Her kullanımdan önce şişenin güzelce çalkalanması gerekir. Bu karışımın içerisine E vitamini içeren bir yağ eklendiği takdirde cildin beslenmesi de sağlanabilir. Şişenin koyu renkli olması ve güneş ışınlarına maruz kalmaması önemlidir.

Bunlar dışında karanfil, sedir, defne ve fesleğen yağları da sivrisinekleri uzaklaştırmada etkilidir. Kullanılacak yağlar seçilirken cildin hassasiyeti göz önünde bulundurulur. Uçucu yağlar her ne kadar doğal olsa da alerji riskleri olduğu için dikkatli seçilmelidir.

